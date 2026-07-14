Se quitó la tobillera electrónica, estuvo un mes prófuga y terminó presa en Viedma

Una mujer que permanecía prófuga desde mediados de junio, luego de quitarse la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos, quedó con prisión preventiva por un mes tras ser detenida este martes en Viedma. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Guillermo Martín González Sacco, a pedido de la Fiscalía.

La imputada está siendo investigada en una causa por presuntas lesiones leves y amenazas ocurridas en mayo, en el marco de un conflicto vecinal. Según la acusación, habría agredido a una vecina con un ladrillo y la amenazó con incendiar su vivienda.

Al formularle cargos, la Fiscalía dispuso una investigación por cuatro meses y solicitó como medida cautelar el uso obligatorio de una tobillera electrónica con sistema de geolocalización GPS, controlada por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME).

La Fiscalía pidió la prisión preventiva tras el incumplimiento

De acuerdo con la investigación, entre el 12 de junio y el 14 de julio de 2026 la mujer se quitó el dispositivo de rastreo y permaneció con paradero desconocido durante aproximadamente un mes.

La detención se concretó este martes, cuando efectivos de la Policía de Río Negro lograron identificarla y arrestarla en la vía pública. Al momento de la captura ya no tenía colocada la tobillera electrónica.

Durante la audiencia, la fiscal Mariana Giammona sostuvo que la acusada incumplió de manera deliberada la orden judicial y que esa conducta evidenció su falta de voluntad para someterse al proceso penal, por lo que solicitó la revocación de la medida cautelar que le permitía permanecer fuera de prisión.

El juez rechazó el pedido de prisión domiciliaria

La defensora oficial María Paz Álvarez no objetó que correspondía modificar la medida cautelar, aunque pidió que la mujer cumpliera una prisión domiciliaria debido a la falta de cupos en los establecimientos penitenciarios de la provincia.

Sin embargo, el juez Guillermo Martín González Sacco rechazó ese planteo y ordenó que la imputada permanezca con prisión preventiva en un establecimiento carcelario durante un mes.

En su resolución, el magistrado consideró que la mujer no reunía las condiciones para acceder nuevamente a una modalidad domiciliaria, ya que había incumplido la medida judicial anterior al quitarse la tobillera electrónica y permanecer prófuga durante un mes.