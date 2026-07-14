Proponen un protocolo para la búsqueda de niños desaparecidos en Río Negro

Con un proyecto de ley se busca que Río Negro cuente con un protocolo provincial de activación de la Alerta Sofía, destinado a la búsqueda y localización urgente de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años desaparecidos, sin imponer plazos de espera para realizar las denuncias e inicio de tareas por parte de distintos organismos.

“Cuando desaparece un niño, una niña o un adolescente, actuar a tiempo puede hacer la diferencia”, destacaron desde el bloque PRO Unión Republicana tras la presentación de la iniciativa en la Legislatura de Río Negro, que apunta a la “búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años extraviadas en el territorio de la provincia”.

Los ejes del proyecto son “recibir las denuncias de manera inmediata, sin exigir plazos de espera”; “evaluar en forma rápida la activación de la Alerta Sofía cuando se cumplan los requisitos previstos”; “difundir”; “coordinar la actuación de distintos organismos” y “establecer responsabilidades para evitar demoras injustificadas que puedan afectar la búsqueda”.

La iniciativa apunta a garantizar “una respuesta inmediata, coordinada e interinstitucional” donde prime el interés superior del niño, la celeridad y la coordinación interinstitucional.

Los legisladores del bloque, que conduce Juan Martin, señalaron en los fundamentos que “la experiencia nacional e internacional demuestra que las primeras horas posteriores a la desaparición de un menor son determinantes para lograr su localización con vida y prevenir consecuencias irreparables”, por eso entienden la necesidad de establecer un protocolo de actuación en la Provincia.

Consideraron que los dispositivos electrónicos de comunicación de uso masivo en muchos casos acotan los tiempos, por eso el valor de que tome estado público la desaparición o extravío de un niño.

“La Provincia de Río Negro cuenta con extensas áreas rurales, corredores viales estratégicos y una amplia dispersión territorial, circunstancias que hacen indispensable la existencia de procedimientos específicos que permitan una respuesta rápida, coordinada y eficiente ante este tipo de situaciones”, remarcaron los legisladores al argumentar el protocolo propuesto que ingresó la semana pasada a la Legislatura.

En qué consiste el protocolo

El protocolo de activación de la Alerta Sofía está “destinado a la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas en el territorio de la Provincia de Río Negro, garantizando una respuesta inmediata, coordinada e interinstitucional”.

Los principios por los que rige la ley son el interés superior del niño; la celeridad y actuación inmediata: la coordinación interinstitucional; la prevención del daño; la protección integral de derechos; la confidencialidad de la información sensible; la participación comunitaria y colaboración ciudadana.

La autoridad de aplicación de la norma será el ministerio de Seguridad y Justicia y establece la “recepción obligatoria de denuncias” por extravío o desaparición de toda persona menor de 18 años en cualquier dependencia policial, judicial o administrativa, “sin exigencia de plazo mínimo de espera, sin condicionamientos y sin requerirse la acreditación previa de circunstancias especiales”.

Para la recepción de la denuncia se debe solicitar la mayor cantidad de datos posibles que puedan aportar interés a la búsqueda y una fotografía de la persona extraviada, lugares que frecuentaba, grupo familiar y referentes afectivos, teléfono y redes sociales que utiliza, entre otros detalles.

La Alerta Sofía se activa con la exigencia de una persona menor de 18 años desaparecida, la denuncia formal; que se presuma riesgo grave para su integridad física, psicológica o biopsicosocial; y que existan elementos suficientes para su identificación.

Dentro de las 3 horas de radicada la denuncia la autoridad competente debe activar el protocolo y establecer contacto con diversos organismos y provincias limítrofes, verificar en hospitales y policía, verificar en terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos; activar los sistemas de videovigilancia; relevar cámaras públicas y privadas; y solicitar colaboración a fuerzas federales cuando corresponda.

También la ley establece que la Policía de Río Negro conforme equipos especializados de búsqueda de personas y se deberá utilizar todo tipo de medios para la difusión de la alerta.

Conformación de una Mesa Provincial de Coordinación

La ley además propone crear la Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos que coordinará acciones, elaborará protocolos complementarios, evaluará el funcionamientos del sistema, y elaborará recomendaciones técnicas. Esta mesa tendrá representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Modernización; la secretaría de Derechos Humanos y también la de Niñez y Adolescencia; la Policía de Río Negro, el Poder Judicial y el ministerio Público Fiscal, el sistema 911, municipios, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección de la niñez.