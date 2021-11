Lula da Silva anunció que quiere ser candidato a Presidente de Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy en Madrid que quiere volver a ser candidato a Presidente de su país, de cara a las elecciones de octubre del año próximo, pero precisó que lo va a definir «entre febrero y marzo porque hay mucho que decidir».

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 76 años, participó de un acto del partido de izquierda español Podemos en el marco de una gira que también lo llevó por Alemania, Bélgica y Francia y en momentos en que los sondeos los muestran como favorito a ganar los comicios frente al actual mandatario Jair Bolsonaro.

«Si me transformaran en oro no tendría como pagar la gratitud que tengo por ustedes, no tengo cómo agradecer lo que han hecho por mi, por la causa. Han sido tan nobles que me han dado ganas de volver a ser candidato a presidente otra vez», afirmó Lula durante un acto celebrado en Casa de América y acompañado por importantes figuras de Podemos, incluyendo a la secretaria general Ione Belarra, y el exlíder de la fuerza Pablo Iglesias.

En un extenso discurso en el que repasó la última década política en su país, el exmandatario anticipó que entre febrero y marzo definirá su candidatura «porque hay mucho que discutir» aunque se mostró «convencido de que es posible recuperar a Brasil».

Agregó que en 2009, cuando él todavía era jefe de Estado, su país asumió el compromiso de reducir las emisiones contaminantes así como de disminuir la deforestación de la Amazonía y lo lograron, al igual que se mejoraron las cifras de desempleo e inflación y se redujo la deuda pública.

«Eso es lo que me impulsa a volver, estoy convencido de que podemos recuperar a Brasil, pero yo no puedo hacer menos de lo que hice. Para volver haciendo menos, es mejor no volver», aseguró, antes de advertir que «la situación está peor que en 2003″, el año en que asumió el poder.

El exmandatario recuperó todos sus derechos políticos y ahora podrá enfrentarse a Bolsonaro en las elecciones de 2022, tras casi dos años de inhabilitación por unas condenas relacionadas con la trama de corrupción Lava Jato, revocadas posteriormente tras decretarse que la justicia fue parcial.

Sobre el proceso que lo llevó a estar 580 días encarcelado, señaló que como no tenían «nada» para atacarlo construyeron, a través de los medios, la idea de una «pandilla de corrupción» para después condenarlo sin «pruebas» y señaló que si se entregó fue para que no hubiese una foto suya como un «corrupto fugitivo».