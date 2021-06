Macri minimizó el coronavirus: «Es una gripe un poco más grave»

El expresidente Mauricio Macri tuvo polémicas declaraciones sobre el coronavirus, al visitar ayer Mendoza. En el marco de una entrevista al medio El Sol minimizó la pandemia. "Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir", expresó.

En la entrevista al medio mendocino, Macri también reiteró que él hubiera gestionado mejor la pandemia y que hubiera comprado "todas las vacunas que había disponibles".

El expresidente también criticó las medidas sanitarias tomadas por el gobierno de Alberto Fernández. “La pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas”, expresó.

Ante la consulta sobre si se arrepentía de haber dicho que no se iba a vacunar hasta que no lo hiciera el último de los esenciales y luego terminó inmunizado, Macri respondió: "Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí. Yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia".

El expresidente visitó la provincia de Mendoza para presentar su libro “Primer Tiempo".