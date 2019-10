El presidente Mauricio Macri y su candidato a vice, Miguel Pichetto, junto referentes de Juntos por el Cambio, cerraron la campaña y la marcha nacional del “Sí, se puede” en la ciudad de Córdoba. Fue un acto multitudinario en la provincia que en el balotaje del 2015 le dio el 71% de sus votos. “Esta marcha no termina acá, tenemos noviembre”, afirmó el mandatario.

Como todos los actos desde el 28 de septiembre, el de ayer fue al aire libre, en plaza Vélez Sársfield, zona céntrica de la ciudad. Lo abrió el jefe del bloque de diputados oficialista, el cordobés radical Mario Negri. Y lo continuó Pichetto, con un discurso encendido. El rionegrino cumplió años, y miles le cantaron el feliz cumpleaños.

“La libertad, eso está en debate este domingo. No queremos reformar la Constitución para tener más poder, como Cristina Kirchner. No queremos la patria de Grabois, no queremos la reforma agraria, no queremos que se ocupen los inmuebles y no queremos la violencia como ha ocurrido hoy en Tucumán en un acto del peronismo: eso es lo que viene en Argentina, la diferencia de sectores que se pelean impunemente ”, dijo Pichetto y recordó además cuando el gobiernoK “abandonó” a la provincia durante la huelga policial del 2013.

Macri repitió a grandes rasgos el discurso que pronunció en la marcha masiva de la 9 de Julio hace una semana: “No nos vamos a quedar callados viendo como nos roban el futuro. La fuerza la tenemos nosotros, que nos levantamos todas las mañanas a trabajar para sacar al país adelante. Pero esa fuerza la ejercemos en paz”, advirtió.

“No caigamos en espejismos, con ellos que los defraudaron durante tantos años. Ahí hay abusos. No escuchemos a los que destruyeron la Argentina, que las dificultades no nos hagan dudar”, pidió el mandatario.

Macri cerró con promesas: “Vamos a resolver los problemas económicos que arrastramos hace décadas”, dijo y prometió “dar vuelta la historia”. Sonaba el himno nacional.