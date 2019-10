Seguí en vivo el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en Córdoba

La zona de Patio Olmos fue el lugar elegido por Mauricio Macri para realizar su cierre de campaña, de cara a las elecciones del próximo domingo. Una gran cantidad de cordobeses se hicieron presentes para acompañar al Presidente, que se mostró eufórico.

Macri comenzó destacando la fortaleza de Córdoba en su campaña. "Acá está la fuerza de este país. Acá empezó, acá se tomó impulso con el cambio. No me voy a olvidar nunca más ese 2015", deslizó, haciendo referencia a la gran diferencia de votos que sacó en dicho territorio durante las anteriores elecciones.

"Estoy acá para decirles que ustedes no están solos. Estamos juntos", gritó Macri mientras el público coreaba el famoso "Si se puede". Luego agregó que "esta marcha no termina acá. Tenemos una parada más, que es el 27, y el 24 de noviembre, cuando hay que consolidar esta esperanza con el voto que cambie la historia de este país para siempre".

Arengando constantemente a la gente, Macri continuó con su discurso: "no nos vamos a quedar callados, en silencio, viendo como nos roban el futuro. Demasiadas veces nos aguantamos el dedito, el atril, la prepotencia, la soberbia... basta de esa forma de gobernar. No queremos más eso. Somos una mayoría que pensamos así, que queremos convivir de otra manera".

"Hay que asumir que somos una mayoría que durante muchos años estuvimos en silencio, hasta con miedo. Mirando la política de lejos, diciendo que no nos íbamos a meter porque no había arreglo. Eso fue un error, porque dejamos un espacio vacío, y lo ocuparon aquellos que desde el poder se creyeron dueños", afirmó el Presidente.

"Por suerte nos despertamos y empezamos a levantar la voz, juntos. Nos dimos cuenta que la verdadera fuerza, el verdadero poder, lo tenemos nosotros; los que salimos a trabajar desde temprano todos los días para sacar el país adelante", expresó. "Esa fuerza la ejercemos en paz. No queremos la violencia. Queremos convivir de esta manera sana, libre, independiente, que nos llevó hasta acá. No puedo encontrar los colectivos... ¿Dónde están los colectivos? ¿Cómo vinieron hasta acá? ¿Solos? ¿Nadie les pidió nada? No, claro que no".

"No caigamos en los espejismos, en las promesas de aquellos que nos defraudaron durante tantos años. Ahí lo que hay es abuso. Son privilegios que defienden con patotas. No caigamos en escuchar a aquellos que destruyeron la Argentina, con el dedito levantado, decir que ellos son los que saben... ¿Qué saben qué? Por favor...", expresó con visible molestia Macri, en constante referencia al kirchnerismo.

Antes, en el comienzo del acto, Miguel Ángel Pichetto -quien cumplía años, y fue felicitado por el Presidente- salió al escenario a arengar a la multitud que se hizo presente en la capital de la provincia cordobesa.





"Estamos esperando que suba el Presidente de la Nación. Gracias Córdoba. Presidente, mire como vibra la gente. Ha venido a acompañarlo, como lo ha hecho en todas las plazas del país, en cada una de las ciudades que usted ha visitado. En 40 días pegamos la vuelta y hay una energía y una vitalidad en el pueblo argentino... nos gusta la gente cuando vibra porque puede realizar sus sueños de un país mejor", expresó Pichetto durante la presentación.

"Respetamos al Gobierno de la provincia de Córdoba y a sus autoridades. No venimos aquí a presionar o a interpelar al gobernador sobre cuál ha sido su definición política en esta elección. Respetamos a Córdoba y a sus gobernantes. Estamos seguros que si Macri sigue siendo el Presidente, va a seguir respetando a Córdoba, garantizando recursos para la obra pública y la administración", agregó luego.

Además, el candidato a vice aseguró que "no queremos reformar la Constitución, como sostienen hombres muy cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. No queremos la patria de Grabois. No queremos la Reforma Agraria, porque Argentina tiene una potencia que hay que defender. No queremos que se ocupen los inmuebles urbanos desocupados".





"No queremos la violencia, como lo de hoy a la tarde en San Miguel de Tucumán, en un acto del peronismo. Eso es lo que viene en Argentina. No queremos volver a humillar a Córdoba, como lo hizo la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que abandonó a Córdoba en momentos difíciles. Nunca vino a dar la cara como candidata, a disculparse con el pueblo de Córdoba. Al contrario, el candidato Alberto Fernández vino a apretar al gobernador. Y Córdoba no se arrodilla ante nadie", expresó con gran euforia Pichetto.

"Quiero pedirle al peronismo republicano y federal, que la mayoría está en Córdoba, que acompañen al Presidente. Vamos a seguir gobernando la Argentina. Se puede dar vuelta esta elección" cerró el dirigente rionegrino.

Sobre el cierre del acto, Juliana Awada tomó el micrófono. La pareja del Presidente aseguró que "si se puede", y agradeció a la gente de Córdoba por el cariño mostrado durante todo este tiempo.