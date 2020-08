Maduro anunció que la Asamblea Constituyente será disuelta en diciembre

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instalada hace tres años será disuelta en diciembre próximo, mes en que se realizarán elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).

“La ANC va a funcionar hasta diciembre, de aquí a esa fecha van a ordenar todo el trabajo legislativo y dejarán un trabajo adelantado al país”, dijo Maduro anoche, durante una reunión con dirigentes de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), según la televisora Globovisión y el diario El Universal.

Para el 6 de diciembre están convocados los comicios en que se renovará totalmente la composición de la AN, que en el quinquenio actual tiene una holgada mayoría opositora.

El oficialismo contrarrestó la mayoría parlamentaria adversa a través de fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon leyes y designaron “en desacato” a la AN, y desde mediados de 2017 mediante la ANC, integrada exclusivamente por dirigentes chavistas y autoproclamada plenipotenciaria.

Pese a su supuesto cometido, la ANC -que no fue reconocida por la oposición, que no concurrió a la elección de sus miembros por considerar que su convocatoria fue irregular- no propuso ninguna modificación a la Constitución pero sí sancionó leyes y removió gobernadores electos, entre otras medidas.

Se espera que el chavismo recupere el control de la AN debido a que la mayoría de la oposición anunció que se abstendrá de concurrir a las elecciones de diciembre, después de que el gobierno desconociera a las autoridades designadas por la mayoría del parlamento e interviniera siete partidos opositores, cuyo frente designó a dirigentes aliados.

Con información de Agencia Télam.-