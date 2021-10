Manes cuestionó a Macri: “No me parece bien, se debería presentar como cualquiera de nosotros”

El candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, el radical Facundo Manes, consideró que el expresidente Mauricio Macri debería haberse presentado “como cualquiera de nosotros” a la citación a indagatoria por presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

“No me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros”, dijo Manes al ser consultado por América TV en relación a la negativa de Macri de no presentarse ante el juez Martín Bava.

Tras regresar al país del exterior, Macri anunció ayer que hoy no concurriría a la indagatoria y esta mañana presentó dos escritos, en los que pidió al juez federal de Dolores Martín Bava una nueva postergación en su citación a declaración indagatoria y recusó al magistrado por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad".

“Yo no soy abogado, pero una de las cosas que necesitamos es la ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir, por más que sea injusta la causa”, expresó el neurólogo radical.

En otro orden, al opinar sobre la actualidad de Juntos por el Cambio, indicó que “la coalición tenía una falta de reciprocidad, tenía un monocolor, y que ahora haya un multicolor desafía ciertos hábitos”.

“La foto de Cambiemos de 2015 no existe más, hay que reinventar la coalición”, insistió Manes, y sostuvo que es necesario “ampliarla y representar a ese millón 300 mil bonaerenses que nos acompañaron”.

Al ser consultado sobre sus planes rumbo a 2023, señaló: “Yo creo que Argentina necesita salir de los extremos y generar un proyecto colectivo y yo voy a trabajar en el lugar que me toque”.