Maradona: el abogado de "Dieguito" pide investigar a cada médico

El abogado del hijo menor de Diego Armando Maradona aseguró hoy que los investigadores de la muerte del exfutbolista deberán determinar "la responsabilidad" de cada uno de los médicos que actuaron en su último tratamiento, en tanto que el defensor del neurocirujano Leopoldo Luque afirmó que "está colaborando" con la justicia.

"Hubo golpes en su cabeza por un accidente que tuvo en ése lugar (por la casa del barrio san Andrés, donde murió), donde no se lo trató, no se le dio la medicación para el corazón que se le tenía que dar y no se le hizo ningún estudio de lo que se comprometió en el acta cuando se salió de la Clínica de Olivos", describió esta tarde a la prensa el letrado Mario Baudry, quien representa a Diego Fernando Maradona, el último de los hijos del Diez.

"En principio hay responsabilidad por negligencia de los profesionales que actuaron. Hay que determinarlo en la causa (…) Hubo muchos profesionales intervinientes. Tenemos que ver la responsabilidad de cada uno de ellos", afirmó el abogado y funcionario provincial, quien es la actual pareja de Verónica Ojeda, la madre de "Dieguito".

"Si Diego hubiera estado en cualquier otra casa del mundo hoy estaríamos hablando de otra cosa, estarían hablando con él de cómo habría dirigido Gimnasia", sostuvo.

Consultado sobre cómo se eligió esa vivienda en Tigre, Baudry explicó que "la eligieron porque Gianinna vivía muy cerca de ahí" y aclaró que "Verónica no participó de esa decisión porque si no, no hubiera estado en esa casa", del mismo modo que no firmó el acta de egreso de la clínica.

"Cuando Verónica pasó por una situación similar hace muchos años, Diego estaba con un médico clínico las 24 horas y una ambulancia de alta complejidad en la puerta", recordó.

Sobre cómo se encuentra el hijo menor de Maradona, Baudry contó que "Dieguito está triste y llora de noche".

Por su parte, Julio Rivas, abogado del médico Luque, contó que hoy se realizó "la apertura de todos los sobres de tomas de muestras y frascos para poder empezar a hacer las pericias toxicológicas" en la Superintendencia de la Policía Científica en La Plata.

"Se hicieron las actas para por lo menos garantizar a todas las partes de que eran las muestras que se tomaron en el momento de la autopsia y ahora van a empezar a trabajar los peritos en estas divisiones. Los resultados pueden tardar una semana pero para mí son dos semanas", indicó.

Rivas remarcó que si bien podría no haber estado presente en la diligencia, él firmó las actas y prestó su conformidad "por un tema de colaborar con la fiscalía".

"No voy a hablar de la externación de la clínica porque eso lo haré por escrito en el juzgado. Luque está colaborando. Cuando lo cite el fiscal va a estar", concluyó el letrado en declaraciones a la prensa realizadas en la capital bonaerense.