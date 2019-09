“Maradona”, el documental sobre una leyenda de otro tiempo

El realizador británico Asif Kapadia aseguró que “lo que Maradona hizo en el Napoli difícilmente se vuelva a repetir en la historia del fútbol”, al presentar en Buenos Aires el documental “Diego Maradona”, que a partir del 2 de octubre se podrá ver por la pantalla de OnDirectTV.

“Ahora las estrellas del fútbol buscan los mejores equipos, los que tienen las máximas posibilidades de ganar la Champions, cuando Maradona llega al Napoli se trataba de un equipo que había estado al borde del descenso el año anterior y de los más pobres de la liga de Italia que, entonces, era la liga más poderosa del mundo”, aseguró Kapadia en charla con la prensa luego de la proyección del filme para el periodismo.



El filme de Kapadia, quien ganó Oscar por su biopic documenta sobre Amy Winehouse, toma los momentos más brillantes de la carrera del que fue el mejor futbolista del mundo y describe un arco que va desde su opaca gestión en Barcelona hasta su arribo a Napoli, el momento de esplendor en la ciudad y a nivel internacional, la idolatría, sus personales vínculos con la camorra de la ciudad, su caída en la droga y la terrible venganza que el poder ejerce contra él luego de que Argentina deja a Italia sin final en el Mundial de 1990, en un histórico partido disputado en el estadio San Siro de Nápoles.

Hablando sobre su elección de un Maradona en la cúspide de su carrera y que abarca de 1983 a 1991, sus años italianos, Kadapia señaló que “los últimos años de Maradona fueron la leyenda, el mito, el personaje controvertido, en cambio cuando él llega a Nápoles sus ojos sonreían, su mirada era luminosa y tenía una manera de jugar deslumbrante e inusual, todo eso me resultó interesante, quise que con la película recordemos lo increíble que fue todo eso y cómo era el fútbol en ese momento”.

El filme duró tres años de producción y 500 horas de archivo seleccionados, además de entrevistas al propio Maradona, a Claudia Villafañe, a su preparador físico Fernando Signorini y a los periodistas Daniel Arucci y Gonzalo Bonadeo, entre otros.

El documental hace pie en los años napolitanos de Maradona.



Para las entrevistas a Maradona, el realizador y la productora del filme se trasladaron a Dubai en 5 ocasiones y grabaron nueve horas de entrevistas. “No fue fácil, ni siquiera obtener las entrevistas, a veces los encuentros duraban tres horas y otras veinte minutos, costó construir el vínculo de confianza pero lo fuimos logrando”, aseguró Kapadia sobre estos diálogos con Diego, que no aparecen en cámara sino con la voz de él en off, al igual que el resto de las entrevistas.

“Cuando hice mi documental sobre Ayrton Sena -señaló-, estaba claro que su rival era Alain Prost, dos personalidades contrapuestas en todo sentido; con Amy Winehouse tratamos de entender el personaje y lo que pasaba en su entorno, que muchas veces le hacía tomar decisiones contraproducentes para ella”.

En relación con Maradona, a Kapadia le interesaba descubrir por qué él hacía lo que estaba haciendo y en ese sentido, en un diálogo con Fernando Signorini, él dice algo que le aclaró todo: “Él (Signorini) dice que uno es Diego, la persona, y otro Maradona, el personaje. Vi que había, efectivamente, dos pesonajes dentro de la misma persona y me pareció que había que pensar en esta cosa interna psicológica en relación con lo que pasa en su vida externa”.

“Diego Maradona” estará disponible, desde el 2 de octubre, a través de la señal OnDirecTV, para los abonados de DirecTV.