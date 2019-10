Marcelo Gallardo, el gurú de la nueva era de River

La Libertadores es en la vida de River una obsesión, tal como cantan sus hinchas desde hace décadas, y el exitoso DT Marcelo Gallardo está a un paso de superar en su ciclo las dos Copas que el club exhibió en sus vitrinas durante toda su historia.

En ese contexto, desde que comenzó a jugarse la Libertadores, fue tan esquiva para River que recién en 1986 (luego de dos finales truncas, en 1966 y 1976) consiguió dar la vuelta con el recordado equipo de Héctor Bambino Veira que la conquistó por primera vez tras doblegar al América de Cali.

Luego de ese éxito, pasó una década hasta que otro gran equipo, dirigido por Ramón Ángel Díaz y con el Muñeco con los pantalones cortos en el campo de juego, logró la segunda Libertadores, en 1996, tras superar una vez más , el América de Cali colombiano.



Esas conquistas precedidas de sinsabores, recobraron notoriedad en el ciclo de Gallardo, que en poco más de un lustro ganó dos Libertadores y está en las puertas de una tercera. El Muñeco fue el artífice en la obtención de las ediciones de 2015 al ganarle la final a Tigres de México y la más recordada, la de diciembre de 2018 precisamente ante Boca en Madrid. Histórica.

Gallardo ha sido la figura elegida para quedar en la historia riverplatense. Lo ha hecho con armas genuinas: atrevimiento, confianza, convencimiento y por sobre todas las cosas, buen fútbol. En este River no importa quien juega porque en verdad juegan todos. No se trata de nombres propios y nada encandila lo importante: el equipo.



En estos cinco años del Muñeco en Núñez, River no sólo a recuperado su identidad. Definitivamente este River es otro. Su voracidad y reinvención constante a fin de no perder motivación, lo ha llevado en el lapso de un lustro a ganar siete títulos internacionales (tres Recopas, dos Libertadores, una Sudamericana y una Suruga Bank) y tres locales (dos Copas Argentina y una Supercopa Argentina), ganando 10 de las 13 finales que disputó.

Y también ha sabido darle música a los oídos de los hinchas, esa que sólo suena cuando el vencido es nada menos que al archirrival. Gallardo le ganó a Boca las cinco mano a mano que le tocó disputar: semifinales de Sudamericana 2014, octavos de Libertadores 2015, final de Supercopa Argentina 2017, final de Libertadores 2018 y semifinales de Libertadores 2019.

Por su trabajo en los últimos cinco años que sigue más vigente que nunca, se transformó en uno de los máximos ídolos de la historia millonaria, no sólo por los logras sino por la renovación y revolución absoluta que realizó en la institución. River se siente seguro cuando se da vuelta y ve a Gallardo sentado en el banco. Lo mismo que pasaba en Boca en épocas donde el Virrey Carlos Bianchi era el entrenador.



El River del Muñeco irá por más gloria a la que ya consiguió al convertirse en el DT más ganador a nivel internacional del club. Es el primer clasificado a la final que se va a jugar el 23 de noviembre a un partido único que por el momento será en Santiago, Chile, aunque la sede puede cambiar debido a la crisis económica y social que atraviesa el país vecino.

Será la segunda vez que River decida ante un equipo de Brasil el torneo, ya que la primera fue ante el Cruzeiro de Belo Horizonte, en una definición que se estiró hasta el tercer partido y fue derrota en Chile, en 1976, por 3-2.

Quizás sea que 43 años después, River regrese a Santiago para dar la vuelta olímpica que aquella vez se le negó. Eso sí, esta vez cruzará la cordillera con Napoleón al frente de la tropa.