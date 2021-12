Marcelo Polino dio positivo de Covid-19: “Cuídense, está bravo”

Marcelo Polino confirmó que contrajo coronavirus. “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo”, fue el mensaje que compartió el periodista en una historia de Instagram.

Jorge Rial, días atrás, había confirmado la misma noticia. “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa, transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose, ¡y vacúnense! Por ustedes y los demás!”, había escrito en la misma red social el periodista.

Los contagios en el ámbito del espectáculos se dan en medio de la celebración de las fiestas de fin de año y lamentablemente la tercera ola de contagios de coronavirus toma cada vez más fuerza en el país.