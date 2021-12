Jorge Rial dio positivo de Covid: «Pensé que el virus ya no me iba a alcanzar»

El país está atravesando un aumento en la curva de contagios de coronavirus. Y el mundo del espectáculo no está exento. En las últimas horas el periodista Jorge Rial comunicó que dio positivo de Covid.

«Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el Covid no hace excepciones«, escribió en su cuenta de Twitter.

Contó que gracias a que tiene la vacunación completa ‘transito con síntomas leves la enfermedad«.

También dijo que «la falta de olfato fue el alerta«.

«Sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás», pidió.

El conductor este año dejó Intrusos e incursionó al frente de TV Nostra, un programa de actualidad y política que vio su fin al poco tiempo de iniciado.