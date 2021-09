María Suárez y Proyecto Bucle proponen un encuentro con la música, en Neuquén

Este sábado, a las 21, en Spazio Morrigan, (Elordi 39 Neuquén), la música y compositora María Suárez, volverá al ruedo de los escenarios en su faceta de cantautora y guitarrista popular junto al trío de músicos Proyecto Bucle que integran Walter Alejandro Cuevas (guitarra y voz), Naldo Aguilar (bajo y coros) y Lautaro Cuevas (batería y percusión). También les acompañará en algunos temas Eva Quesada Suárez, en voz. La entrada tiene un valor de $500 pesos y se pueden reservar al 2994120521. El cupo es limitado.

En diálogo con RÍO NEGRO, el cantautor Walter Cuevas se refirió al encuentro:

P: ¿Qué es el “Proyecto Bucle”?

R: Es un compendio de canciones que me pertenecen en letra y música que, si me remito a cuál sería la génesis, arranca allá por el 2007 en un proyecto que llamaba “Proyecto Sur”. Cuando empecé a tocar mucho mis canciones en distintos lugares de Neuquén. Se fue corriendo de boca en boca y toque fuera de Neuquén, por ejemplo, en Buenos Aires, y cuatro o cinco veces en Córdoba. Letras que hablaban sobre cuestiones paisajísticas de Neuquén, toqué mucho en la Pampa, Santa Rosa, donde tengo muchos amigos músicos. También estuve en el norte como en Jujuy, Salinas Grandes, recorrí como 5.000 kilómetros. La guitarra me llevó para todos lados. Cambié la sonoridad de lo que venía haciendo: pasé de guitarra criolla a eléctrica con tres o cuatro pedaleras de efecto, loopera y un vuelco grandísimo en la poesía y la forma de componer. Muchas canciones nuevas que nacieron en pandemia.

P: ¿Cuánto tiempo de ensayo demando el show “Proyecto Bucle” junto con María Suarez?

R: Unas ocho horas partidas en dos fines de semana. Estamos con muchísima actividad por otro lado. Tenemos que congeniar muy bien los tiempos, los horarios. Si bien parece poco tiempo hay mucha ductilidad por parte de los músicos dentro de los cuales también me considero (risas). Lo que hacemos es armar dos temas de María con la batería y el bajo, de Proyecto Bucle Lautaro Cuevas (batería) que es mi hijo mayor y en el bajo Naldo Aguilar. No toco porque entorpecería la sonoridad de María y después nos juntamos en dos temas míos. Son dos temas simples, sencillos que María con su experiencia aporta una sonoridad muy linda y las canciones toman otro brillo.

P: ¿Se juntaron a tocar en un show específico antes?

R: María Suarez y yo compartimos fechas en distintos lugares, Neuquén, Bahía Blanca, Junín de los Andes, anduvimos en gira con nuestros proyectos como cantautores, la voz y la guitarra como herramienta. Generamos una especie de magia con esos encuentros, agradezco haberlos tenido. Compartir con María espacios es un privilegio. De hecho, tenemos una canción compuesta a dúo. No hemos tenido tiempo de rearmarla.

P: ¿Tienen proyectos a futuro para seguir tocando juntos?

R: No tenemos proyectos a futuro porque María esta con mucho trabajo, también estoy con mucho laburo con el Proyecto Bucle. Si pasa la fecha Morrigan y sucede la magia, quien te dice, capaz que surge algo…

P: ¿Cuáles son los géneros populares latinoamericanos que van a sonar esa noche?

R: No son concretamente ningún género que te pueda decir, chacarera, bossa-nova, son cubano, son canciones que tienen aire a lo latinoamericano, sobre todo en la parte rítmica. María tiene mucho de la guitarra brasilera y yo tengo mucho de la guitarra argentina en cuestiones de acompañamiento. Los presentes van a sentir que Latinoamérica está presente a través de sus ritmos, su poesía hispanoparlante y sus interpretaciones.

P: ¿Cómo se incorporó Eva Quezada Suarez al espectáculo?

R: La hija de María se incorporó casualmente. Como sabía que Eva cantaba y me gusta su voz, “¿Querés que te ponga un micrófono para cantar con tu mamá?”, me dijo que sí. Fue algo muy fresco, muy espontaneo, es una niña que derrama amor a través de su mirada, su voz y todo su cuerpo. Está contenta de ser parte de esto. Tenemos que disfrutar todos y todas de esa presencia mágica.

P: ¿Cómo hicieron en cuarentena para juntarse a ensayar?

R: Suspendimos bastante los ensayos. Cuando la cosa fue volviendo poquito a poco empezamos a meter algunas fechitas. Seguimos teniendo el propósito de que “uno se cuida y cuida al otro”. Si bien ahora tenemos menos restricciones, seguimos teniendo los mismos cuidados.

P: ¿Cómo fue tu vínculo con el público vía streaming? ¿Cómo resultó la experiencia?

R: Fui uno de los músicos que menos debe haber utilizado el streaming para tocar en la pandemia. Me puso triste en un sentido personal no haber podido manejarme más en la cuestión tecnológica. Me dediqué más que nada a grabar videítos en mi casa. Sí participé en encuentros más grupales, a los que me sume porque eran invitaciones de amigos.La energía de la música puede resultar de diversas maneras, como el afecto, las melodías, las poesías y las letras, la expresión, el disfrute, el talento, los ensayos, el estudio y así. La magia, en definitiva.