Francisco Benítez, ganador de La Voz: quién es y qué premio se llevó

Francisco Benítez, el joven oriundo de Córdoba, se impuso anoche en la gran final La Voz Argentina, uno de los éxitos de la televisión 2021, con amplia repercusión en las redes sociales y que se caracterizó por un verdadero show de talentos. "Fran", integrante del team Sole, ganó con el 44,3% de los votos. En segundo puesto, Luz Gaggi consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás Olmedo, y por último, Ezequiel Pedraza con el cuarto puesto.

Ayer visiblemente impactado por el triunfo, expresó: "No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba". "Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia", agregó.

Francisco Benítez nació en Colonia Tirolesa, un pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial. Trabaja en una cooperativa de energía eléctrica, está en pareja y espera el nacimiento de su primer hijo en los próximos días.

Desde los seis años tiene tartamudez, un trastorno del habla que conlleva problemas frecuentes y considerables de fluidez normal y de continuidad en el discurso oral. Las personas que tartamudean saben lo que quieren decir, pero tienen dificultades para decirlo.

Eso quedó claro en todo el concurso y sobre todo al momento de cantar. En cada actuación, Francisco Benítez brilló por su capacidad vocal, perfecta afinación y su inagotable capacidad de expresión. El carisma tampoco pasó inadvertido para los jueces y el público con sus presentaciones.

Ya desde su primera presentación cautivó al jurado y también su historia: “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”. En otra ocasión, confesó: “Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente. No puedo decir si lo hago bien o no".

¿Cuál es el premio que se lleva por el primer puesto? Según explicó el conductor en la previa de la definición, el ganador del concurso recibió un millón y medio de pesos. Quien quedó en segundo lugar se llevó 500.000 pesos. En tanto, el tercer puesto se llevó un monto de de 300.000 pesos y el premio para el cuarto puesto fue 200.000 pesos y un televisor LED TV.

Ayer, en la previa de la final se conoció un video en el que agradeció a cada uno de los jurados y en especial a Soledad por darle "la oportunidad de poder estar en su equipo" y al resto "por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias”.

Agregó que no quiso contar su historia de vida para “dar lástima”: “Yo simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo, que es cantar. La única forma que me hace calmar, en ningún momento lo hice con intención de dar lástima, lo hice para poder dejar atrás todo lo que sufrí y poder seguir con la vida”.

“Les agradezco por aceptarme como uno más. Siempre quise eso, poder ser uno más. Yo no vengo a pedirles que me voten porque yo ya desde el primer día, gané”, expresó con emoción.

La velada en la que brilló y todos comenzaron a hablar de él fue cuando se cruzó con Josefina Arenas y eligió cantar Oncemil, de Abel Pintos. Fue tal su actuación que hizo emocionar a Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner, pero especialmente a la cantante de Arequito.

En ese momento, Lali le dijo: "Sos mi cantante favorito, eso es todo" y Montaner agregó: "La luz que irradias va más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos, escuchamos y vemos".