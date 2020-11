Mario Pereyra, el abridor de puertas desde la radio más federal

Mario Pereyra fue y será por muchos años hasta que alguien lo supere, el dueño de las mañanas del centro del país. El indiscutido de las mañanas de Córdoba, donde desplegó su estilo por muchos años y pudo cumplir su sueño de hacer la radio más federal de la Argentina a través de Cadena 3.

Murió Mario Pereyra y con él se fue un hacedor del folclore, porque la música nuestra tiene dos aristas que no podrían funcionar la una sin la otra. Los que hacen la música, los que tocan y cantan, los que bailan, los protagonistas en el escenario y por otro lado los que abren caminos para que eso sea posible.

Por eso Mario Pereyra fue un hacedor, porque abrió cientos de caminos de artistas populares que a través de su radio, de su programa lograron llegar a los hogares más lejanos en el país.

Mario Pereyra fue capaz de llevar al escenario más difícil a nuevos valores que necesitaban de su aval para ir con media puerta abierta. Supo descubrir nuevos exponentes y lanzar a algunos que no lograban poner un pie en los grandes festivales. Una entrevista con Mario Pereyra, un guiño, un llamado eran suficientes para que los grandes festivales abrieran puertas casi imposibles.

Mario Pereyra era un amante del folclore, en su propio programa recibió a cientos de exponentes del género. Una invitación a su programa era sinónimo de que los escucharía todo el país. Y cada día tuvo espacio para que nuestra música se difundiera.

Esta calidad de exponentes son necesarios en el mundo de la música, porque si hay calidad, si hay buenas voces y buena música, a veces no alcanza para llegar. Mario Pereyra fue el sinónimo del empujón necesario para entrar al mundo grande del folclore.

Y su gran pasión, la radio, fue el vehículo para los viajes imaginarios de cada día por cada rincón del país. La radio federal, su propio modelo de mañana hizo que se instalara en los sitios más lejanos. Mario Pereyra cumplió su sueño de la radio viva, que informa, entretiene, enseña.