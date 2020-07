No hay manera de explicar la raza particular que reúne a los motociclistas del MotoGP y en particular Marc Márquez, porque “la nueva normalidad” encaja en participar de una prueba del Mundial cinco días después de una delicada operación para fijar el húmero derecho fracturado.

El campeón de MotoGP sufrió una caída violenta en la prueba del pasado domingo en Jerez de la Frontera, en el estreno del Mundial, pero tuvo la suerte que el nervio radial no se vio afectado según las exploraciones médicas.



El nervio radial es vital para los movimientos de la muñeca y dedos, principalmente en la fuerza que el pulgar pueda tener. Por eso, luego de viajar el lunes último a Barcelona y operarse ayer, espera para mañana el alta definitiva, por lo que evalúa un regreso inmediato.



Márquez, al igual que Cal Crutchlow, otro que paso por el quirófano y espera volver el domingo en la segunda prueba en Jerez, intenta perder la menor cantidad de puntos en un Mundial tan especial en donde hay sólo 13 fechas confirmadas y poco tiempo para recuperar lo perdido.



Márquez sufrió una espectacular caída en el comienzo del Mundial. Gentileza.

Márquez evaluará su estado y sensaciones para plantear un regreso. Luego, debería recibir las autorizaciones médicas. Todo se podría dar el sábado, ya que como límite debe participar del tercer entrenamiento para asegurarse un lugar entre los que pueden largar la prueba. Caso contrario, seguirá adelante el plan menos ilógico de estarel 9 de agosto en la pista de Brno, República Checa.