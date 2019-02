Martín Villalba muestra su arte en Cipolletti

Hoy habrá una cita artística muy particular con Martín Villalba. Es que será el protagonista de una auténtica “gala”. Los asistentes tendrán que ir vestidos formales y todo tendrá el glamour necesario de un evento de ese estilo. “Río Negro” habló con Villalba para saber más detalles de la innovadora propuesta.

P- ¿De qué se trata “De gala con Villalba”?

R “De gala con Villalba” es el evento que se hará hoy a las 20:30 en Noble Campo (Cipolletti). Es un evento artístico al cual soy llamado como figura/artista convocante, lo cual fue rarísimo y una responsabilidad enorme. Me pregunté a mi mismo “¿Querés pagar una entrada para verme, y estar conmigo?”. Pero funcionó. Y muy bien. Nos acompañan cuatro bodegas fuertes de la zona: Fin del Mundo, Canale, Patriti y Del Río Elorza. Entonces además de mi exposición se realizará una cata de vino

P- ¿Cómo surgió la propuesta?

R- Se me invita allá por octubre como invitado de honor, todavía me parecen raras estas cosas, a una degustación de vinos ahí en Noble Campo. Entonces mientras esperábamos los pasos a seguir pedí un plato para dibujar y terminé haciendo ocho, si, si como siempre mi vorágine laboral. Y veo que Cecilia Makanec y su somelier se miran y les brillan los ojitos. Terminada la cata, me dicen que ya habían pensado convocarme para hacer algo con “Tincho Villalba” pero que después de verme ahí en acción les parecía que había que darle una vuelta de rosca más. Ahí fue donde empezamos a cranear y se me ocurre “De gala con Villalba” y toda la situación de vestir elegante para esa noche.

El artista plástico se sumó a una propuesta que lo divierte.

P- ¿Cuáles son los pasos de la gala y que actividades hay para hacer durante la noche?

R- Es una gala de tres pasos, y depende de la entrada adquirida. El paso 1 y el 3 es igual para todos. Al paso 2 acceden los que adquirieron la entrada más costosa, terminada ésta se juntan todos de nuevo. En el paso 1 hay una recepción tal cual todas mis muestras donde presentó una serie de cuadros nuevos y un paseo de esculturas, todo en la vereda y calle ya que nos dieron carácter de interés cultural por el municipio de Cipolletti. Ahí habrá bandejeo y tablas de fiambres y se podrán degustar los vinos de estas cuatro bodegas ya que cada una tendrá su stand. A determinado momento los que tienen la posibilidad pasan adentro donde los espero. Ahí proyecto un corto de no más de cinco minutos sobre mi último año y medio de laburo, que fue muy intenso y se sentarán en las mesas asignadas y degustarán cuatro cortes de carnes con cuatro variedades de vino “tope de gama” de cada bodega. Ahí yo salgo mesa por mesa tuneando un plato para cada pareja y se lo llevan de obsequio. Mientras, afuera, habrá ilusionistas y seguirá el bandejeo de calentitos y la degustación. En el paso 3 nos juntaremos todos de nuevo en livings afuera y habrá, un DJ, barra de tragos, candy bar, carro de helados de Piré y los cuatro stands para terminar todos juntos esta gala increíble.

Sugerencias del artista

Ir relajados y dispuestos a compartir una gala real y hermosa conmigo y entre todos de manera sumamente elegante, esta condición es sine qua non.

Poder conocer mi nueva producción de pinturas y entender hacia donde va mi obra.

Compartir y tratar de conocer gente nueva en un espacio distinto como es la vereda y calle además de degustar los mejores vinos y carnes de la zona.

Las entradas para todos los pasos ya están agotadas. Las otras tiene un costo de 500 pesos y todavía se pueden conseguir.