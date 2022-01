Más de diez km en contramano por Ruta 22: la policía se enteró pero nadie lo frenó

El temerario conductor que se hizo viral ayer por manejar en contramano por la Ruta Nacional 22, pasó inadvertido ante las autoridades; según comentó Claudio, uno de los testigos del insólito hecho que fue reportado a la policía.

El hombre que filmó el suceso dialogó esta mañana con RIO NEGRO y aseguró que en dos oportunidades se comunicó con personal policial y de Emergencias, pero al parecer nadie tomó cartas en el asunto y el conductor fue visto entrando a Roca sin problemas.

Según el relato del testigo, el hecho sucedió ayer domingo 9 de enero en la autovía de la Ruta Nacional 22 en dirección este-oeste. El conductor, un hombre mayor de edad, se trasladó al menos diez kilómetros por la mano opuesta de la autopista a una velocidad cercana a 120 kilómetros por hora.

«Desde Mainqué hasta Cervantes seguro lo hizo contramano. Yo no se si venía así desde antes de Mainqué«, contó Claudio a este medio.

«La verdad pensé que iba a chocar porque iba muy rápido y por un lugar equivocado. Iba por el medio de la autovía y en contramano. Me llamó muchísimo la atención y aparte te sentís con impotencia porque no sabés que hacer», relató el hombre quien se organizó con otros más para hacer señas de luces durante todo el trayecto, y así alertar a los que pasaban.

Apenas se encontró con esta situación empezó a filmar un video y llamó al servicio de Emergencias RN 911 donde sucedió otro hecho insólito:«Me atendió una chica y cuando le doy el número de patente y le explico dónde estaba sucediendo el hecho me contesta con una pregunta: ‘¿Eso es Cipolletti o Choele Choel?'». Entre sorprendido e indignado, cortó la llamada.

Allí fue cuando se puso a la par del conductor, le tocó bocina. Cruzaron miradas. «El hombre me hizo gestos como diciendo ‘¿Qué querés que haga?‘ y siguió manejando. «Con otros autos íbamos todos a la velocidad de él para ver que pasaba», explicó. Dijo que se lo veía en buen estado, aparentemente lúcido y afirmado al volante.

«Yo no lo veía alcoholizado. Iba manejando bien nada mas que por el lado equivocado. No iba haciendo ninguna maniobra rara», analizó la fuente consultada.

Ya casi a unos metros del final de la autopista, en Cervantes, Claudio decidió bajarse para avisar en el puesto caminero, donde policías escucharon su relato e hicieron algunas preguntas.

Minutos después, paró a cargar gas en la estación de Stefenelli y vio pasar al auto, siguiendo su camino como si nada hubiera pasado. «No lo detuvieron ni preguntaron nada», expresó resignado el denunciante.

Lo más peligroso -según el relato del vecino- es que iba por el medio y sin luces prendidas. Además, en una autopista que tiene terraplenes, donde las subidas son constantes y no se alcanza a visualizar si viene alguien de frente. En un determinado momento, un camionero le pasó cerca, pero alcanzó a esquivarlo.

«Es una suerte que no haya pasado nada. Imaginate si venía alguna familia contenta de vacaciones y se choca con este hombre. Es una locura. Podría haber sido un desastre. A mi me llama la atención a reacción de la policía, no hicieron nada… al menos podrían haber hecho un test de alcoholemia y una multa», concluyó el testigo que lo filmó.

Según pudo saber el entrevistado, el auto está registrado en la localidad de Enrique Godoy, por lo que el hombre podría ser vecino del Alto Valle.