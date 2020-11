Más que una playlist: canciones, discos y videos estrenados esta semana

Este viernes destacamos a Ciro y su nueva versión de "Tan solo", el clásico de Los piojos ahora en modo acústico; a las explosivas Miley Cyrus y Dua Lipa con un single + video uncensored; y a Shawn Mendes, en colaboración con Justin Bieber. Por supuesto, y como siempre, hay mucho más y para todos los gustos. Pasen, vean, escuchen y disfruten.

El dúo formado por Miley Cyrus y Dua Lipa editaron este viernes el flamante videoclip, ‘Prisoner’. La canción, que ya acumula millones de réplicas en las redes sociales, realiza una mezcla de sangre, desfase total y con cero censuras.

Las Entreveradas & Lula Bertoldi estrenan "Bailar"

El dúo de voces femeninas de Plottier, Las Entreveradas, acaba de grabar una nueva versión del tema “Bailar”, con música de ellas y letra de la escritora neuquina Denise Sánchez Ippi de su libro "Infansía y algunas corbatas" (2018).

El tema, que fue producido y grabado en el estudio de Rigo Quesada en Cipolletti, contó con la amorosa colaboración en la voz de Lula Bertoldi (Eruca Sativa), quien grabó desde su estudio en Buenos Aires. Además, participaron en la grabación el mismo Rigo Quesada en guitarras, Cristhian Faiad en batería y Gustavo Caccavo en vibráfono.

"Brotan margaritas", de Barco

“Brotan Margaritas” es el nuevo single de Barco, una canción que habla acerca de la mutación del amor con una mirada esperanzadora acerca de los vínculos humanos con el amor como apuesta.



A corazón abierto, quitándose cualquier armadura que esconda la vulnerabilidad, Barco vuelve a navegar las aguas del amor, por decirlo de una manera tan poco decorosa como es posible y vuelve a dar en la tecla: pegadizos, veraces y encantadores, los de Alejandro Álvarez se subvierten: el amor ya no pesa, ya no es un misterio.

Fobia estrenó "Pesadilla" desde el MTV Unplugged

Fobia, una de las bandas más emblemáticas y celebradas del rock mexicano, presenta el primer single de su esperado MTV Unplugged, una versión inédita de “Pesadilla”, la cual originalmente apareció en el álbum Destruye Hogares (2012) y fue compuesta por Paco Huidobro.

"Pesadilla" es la carta de presentación de Fobia: MTV Unplugged. El video se estrenó este jueves en exclusiva por MTV Latinoamérica.

Para la grabación de “Fobia: MTV Unplugged”, la banda conformada por Paco Huidobro, Jay de la Cueva, Leonardo de Lozanne, Iñaki y Cha!, reinventó su sonido y revivió algunos de sus grandes éxitos en un especial íntimo, emocional y enérgico en el que la máxima protagonista de la noche fue la música.

Sia anticipa su próximo disco con el single "Hey Boy"

La artista multiplatino y nueve veces nominada al Grammy, Sia, anunció la salida de su octavo álbum de estudio, Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture, el 12 de febrero. El anuncio está anticipado por el nuevo single “Hey Boy”, compuesto por Sia, Jesse Shatkin y KAMILLE y producido por Jesse Shatkin.

El álbum de catorce temas fue compuesto específicamente para su próxima película Music y está inspirado en el proyecto; además, incluye el éxito “Together” y el tema que convoca a la acción “Courage to Change”, ambos lanzados este año. Además de componer todas las canciones del musical, Sia co-escribió el guión y debutó como directora en esta película.





La película está protagonizada por la actriz Kate Hudson (Almost Famous, Deepwater Horizon), nominada al Oscar y ganadora del Golden Globe; el actor y cantante Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami..., Hamilton), ganador del Tony y el Grammy y nominado al Emmy, junto con la exitosa actriz Maddie Ziegler (próxima West Side Story).

La película es una original exploración del poder curativo del amor y la importancia de la comunidad. La música de Sia es esencial en la historia ya que los personajes examinan los frágiles vínculos que nos mantienen unidos y, a través de fantásticas secuencias musicales, imaginan un mundo en donde esos vínculos pueden fortalecerse en tiempos de grandes desafíos.

Los Satélites del Sur estrenan su primer single junto a Carolina Peleritti

Ya están disponibles el primer single y video de "Dormir Tranquila" interpretado por Carolina Del Carmen Peleretti y la orquesta de Los Satélites del Sur.

Los Satélites del Sur nacieron en Julio del 2020 en plena pandemia. Muchos músicos, muchas historias, muchos caminos se unen en un viaje musical y poético que atraviesa el mapa de América y el Caribe. Orquesta de boleros, actitud punk y tropical, emociones, canciones, el calor del trópico perfuma el primer disco con la magia del verano, con las flores de la primavera. De los barrios de la Capital y el conurbano bonaerense aparece esta fantasía, este vuelo al pulmón, directo al corazón.