Más que una playlist: canciones, discos y videos estrenados esta semana

"Walk with me", de Joss Stone. La cantante y compositora de soul británica lanzó su primera canción después de una pausa de tres años, en la que invita a sanar tras un difícil 2020. Se trata de un himno con tintes góspel, originalmente creado como una canción de amor y que Stone reescribió a partir de la situación que la pandemia planteó en el mundo.

"Mutantes", de La Vela Puerca. La banda uruguaya festeja sus 25 años de trayectoria con el lanzamiento de esta nueva canción, grabada en vivo en un concierto que dio por streaming en octubre pasado y que pronto se transformó en un éxito.

El tema, dueño de un espíritu combativo y potente, fue registrado en el marco de "Donde estés”, que la banda realizó desde su nueva sala de ensayo, Mi Semilla, ubicada en la ciudad de Montevideo. "'Mutantes' es una canción que tiene muchos años, pero que nunca habíamos grabado", escribió el grupo en su cuenta de Instagram, donde agregó: "Ahora existe la versión oficial de este tema".

"Que te vaya bien", de Kodigo. Kodigo presenta su nueva canción con la producción del español Maken Row -al igual que Rulai, su lanzamiento anterior. El nuevo tema vuelve a explorar el lado más “balada hip-hop” del artista, que apela a las relaciones que no funcionaron y que es necesario hacer un paso al costado.

‘All You’re Dreaming Of’, de Liam Gallagher. Destacado como Grabación de la Semana en Radio 2 y agregado a la lista de reproducción de Radio X, el tema ingresó inmediatamente al Top 40 de singles oficiales. Liam interpretó la canción en su aclamado show por livestream ‘Down At The River Thames’. El perfil de la canción se ve impulsado con su video oficial, dirigido por Anthony Byrne. Reconocido por su trabajo en ‘Peaky Blinders’, esta es la segunda colaboración del director con Liam después de su emotivo video para ‘One Of Us’.

Filmado en un invernal monocromo, el video muestra imágenes que capturan la atmósfera de la temporada festiva -desde la banda de instrumentos de viento a las ráfagas de nieve-, mientras la interpretación de Liam deja que la canción hable por sí sola. La imagen final se centra en una nota en una ventana que dice: “THIS IS NOT HERE” (“ESTO NO ESTA AQUI”). Se trata de una sutil referencia al tema ‘Imagine’ de John Lennon, cuyo video muestra la misma frase. Originalmente fue el título de una exhibición de Yoko Ono de 1971.

"El nuevo planeta", de Nikkö. Luego de 11 años junto a Finnegans, Nikkö estrena su primer álbum como solista “El Nuevo Planeta" que representa a flor de piel la metáfora de aventurarse a un lugar profundamente desconocido. La artista muestra un trabajo discográfico minucioso, oscuro, a su vez luminoso y melancólico. Cada detalle tanto sonoro como visual se inspira en estéticas dark e imágenes cinematográficas.

Lo importante para la escucha de este disco es cerrar los ojos y dejarse llevar al mundo de Nikkö que invita a animarse a viajar a destinos inciertos superando cualquier tipo de miedo y prejuicio junto a lo superfluo.

"Convoy Jarana", de WOS. Una canción colorida, fresca y que sin dudas será uno de los temas que más sonará por todo el mundo este verano. Un trip lúdico, potente y provocador en el que WOS demuestra que puede desprenderse de la introspección para divertirnos y hacernos mover la cabeza sin perder el detalle de su contenido.

WOS redobla la apuesta con una propuesta audiovisual innovadora, contundente y llena de movimiento, con unas actuaciones magistrales que completan el concepto cinematográfico y lo convierten en una verdadera obra de arte. El clip nos lleva a un mundo de fantasía y delirio donde, encerrado en una remera, WOS vive diferentes situaciones que debe padecer dadas las circunstancias. "Convoy Jarana" formará parte del nuevo disco de WOS que saldrá a la luz en 2021. En 2020, lanzó el EP Tres Puntos Suspensivos.

