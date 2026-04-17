Beneficios del Certificado Único de Discapacidad: lo que ANSES ofrece en abril 2026

CUD y ANSES: los montos y beneficios exclusivos que se pueden cobrar en abril de 2026.-

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) no solo es un documento de salud, sino la llave de acceso a un esquema prestacional diferencial dentro de la seguridad social argentina. Durante abril 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha aplicado nuevos topes y montos en las asignaciones familiares y universales, reconociendo los mayores gastos que enfrentan las familias que incluyen personas con discapacidad.

Bajo la supervisión técnica de la Secretaría Nacional de Discapacidad, estos beneficios buscan mitigar las barreras económicas y garantizar que el acompañamiento estatal llegue de forma directa a quienes acrediten su condición mediante la normativa vigente, de la mano del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Certificado Único de Discapacidad: asignaciones diferenciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social con CUD

La principal ventaja patrimonial de poseer el certificado emitido por la Secretaría Nacional de Discapacidad radica en los montos que liquida ANSES. A diferencia de las asignaciones estándar, las prestaciones por discapacidad no tienen límite de edad para el hijo y presentan valores significativamente superiores.

Según los datos oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para abril 2026:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH) : el monto se ubica en $445.003, abonándose el 80% mensualmente y el 20% restante tras la presentación de la libreta.

: el monto se ubica en $445.003, abonándose el 80% mensualmente y el 20% restante tras la presentación de la libreta. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF) : para trabajadores en relación de dependencia del primer rango de ingresos, el valor alcanza los $222.511.

: para trabajadores en relación de dependencia del primer rango de ingresos, el valor alcanza los $222.511. Ayuda Escolar Anual: se ha fijado un monto base de $85.000, el cual se percibe sin límite de edad para quienes presenten el certificado escolar y el CUD ante ANSES.

Pensiones No Contributivas y CUD: el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad y ANSES

El Certificado Único de Discapacidad es también el requisito ineludible para acceder a la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez. En este sentido, la Secretaría Nacional de Discapacidad actúa como el ente regulador que valida la condición médica, mientras que ANSES ejecuta el pago mensual.

Para este período, el haber base de estas pensiones se ha situado en $266.223. No obstante, sumando los bonos de refuerzo vigentes, el total percibido por los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social escala hasta los $336.223.

Es vital que los titulares mantengan sus datos actualizados en la base de «Mi ANSES», ya que cualquier inconsistencia entre el CUD digital de la Secretaría Nacional de Discapacidad y los registros previsionales puede generar demoras en la liquidación de los haberes.

Certificado Único de Discapacidad: otros beneficios gestionados entre ANSES y la Secretaría Nacional de Discapacidad

Además de los pagos mensuales, la interacción entre ANSES y la Secretaría Nacional de Discapacidad permite acceder a beneficios indirectos pero de alto impacto en la economía familiar. Entre ellos, destaca la asignación por cónyuge con discapacidad y la prioridad en la gestión de créditos o moratorias específicas para el sector.

La Secretaría Nacional de Discapacidad recuerda que el trámite del CUD es gratuito y voluntario, y que su vigencia debe ser monitoreada para no perder la continuidad en los cobros de ANSES.

Ante la digitalización del sistema, los beneficiarios pueden verificar la validez de su certificado y sus fechas de cobro directamente desde las aplicaciones oficiales, eliminando la necesidad de gestores intermediarios.