Más sobre los techos blancos

Neuquén

En respuesta a la carta del 29/11 de el Sr. J.J. Barbaresi quien ha leído mi sugerencia del 24/11 de pintar los techos de blanco y hacer rutas grises, le comento que usted es como la mayoría de los argentinos: se la pasan criticando y nunca proponen una solución.



Entre otras cosas, usted me recomendó leer libros de “física” pues el término que usé fue pintar los techos de blanco para que refracten los rayos solares. Según este señor tendría que haber escrito “reflectivo”. ¡Jefe! se entendió igual y si no, fíjese en los comentarios de mi carta, pues tres lectores me agradecieron la información. No hace falta leer libros de “física” para comprar pintura blanca refractaria para techos, en cualquier pinturería la tienen; además se puede pintar con cualquier elemento, no hace falta llamar a algún especialista.



Además escribió: qué pasará en invierno con los techos blancos. Según usted hace falta más calefacción. Grueso error, en invierno se ve poco sol, por lo tanto en invierno el techo blanco no influye. Otra, protege el techo, evitando que los rayos solares lo dañen y agrieten. El que suscribe trabajó bastante tiempo en proteger techos. A más de 20 años, me agradecen pues están impecables.



Con respecto a que las rutas y calles deberían ser de color gris y no el asfalto negro, usted dice que el asfalto negro es más económico que el de hormigón. Nada más alejado de la realidad, pues el hormigón es casi eterno y el asfalto negro hay que renovarlo cada dos años, pues se deteriora en los días tórridos del verano.



Le sugiero al Sr. Barbaresi que haga como el que suscribe, que da la cara y pone la firma desde hace años, presentado notas a todos los gobiernos, donde expresé criticas, pero sugerí soluciones.



Hernán Caire

DNI 5.262.288