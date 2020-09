Mascardi: “Estoy convencida de que existen infiltrados dispuestos a generar caos”

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, aseguró que en el gobierno nacional están trabajando “contrarreloj para encontrar una solución consensuada y pacífica al conflicto en Villa Mascardi. Y lo vamos a lograr”.

De todos, modos planteó una mirada llamativa sobre el problema. “Estoy convencida de que existen infiltrados dispuestos a generar el caos”, afirmó. Y descartó que esos infiltrados sean de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Dijo que en el gobierno pasado de Mauricio Macri “hubo todo un aparato de inteligencia montado con el objetivo de perseguir al pueblo indígena”. “Si hubo inteligencia, quiere decir que hubo agentes”, añadió. Por eso, dijo que en Villa Mascardi “hay infiltrados que quieren fomentar el caos y el odio”.

“Lo que pido es que nos dejen trabajar en paz”, afirmó Odarda. Dijo que entre los vecinos de Villa Mascardi “hay gente que no quiere el diálogo, que quiere resolver el conflicto desde la óptica de Patricia Bulrrich”. “¿Por qué no le pidieron a Cambiemos, cuando era gobierno, que resuelva el conflicto de Villa Mascardi?”, planteó Odarda.

Reunión con vecinos

Dijo que Nación prepara una reunión en los próximos días con los vecinos de la zona “que están solicitando ser escuchados”.

Comunicó que el Ministerio de Seguridad de Nación instalará “un sistema de monitoreo con cámaras de seguridad en la zona para detectar a los responsables de cometer los hechos de violencia”. Opinó que de esa forma la fiscalía tendrá las pruebas que necesita para avanzar con las investigaciones.

Explicó que el “gran acuerdo” que impulsa Nación contempla a todas las comunidades. “La primera consigna que se planteó para avanzar en ese gran acuerdo es que no haya violencia”, aseveró Y afirmó que ese mensaje se le transmitió a los abogados de la comunidad mapuche, en la reunión que mantuvieron el miércoles funcionarios de los Ministerios de Seguridad, de Justicia, y autoridades de Parques Nacionales.

Enfatizó que la postura del INAI es “coherente con un Estado de Derecho que tiene que resolver los reclamos sociales mediante el diálogo, buscando una solución pacífica con todos los protagonistas”.

“No nos vamos a mover un ápice de la línea impuesta por el Presidente hasta obtener una resolución mediante la reivindicación de derechos”, aclaró.

Ceder todos

Pero planteó una premisa fundamental. “Entendemos que todos tienen que ceder: la comunidad indígena y los vecinos de Villa Mascardi”, afirmó. Admitió que es un conflicto “muy difícil y tiene distintas aristas”.

Recordó que comenzaron a resolverlo a partir de un hecho doloroso “como es la muerte de Rafael Nahuel”. Y sostuvo que la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu “está dolorida y no es sencillo generar las condiciones de diálogo”. “Pero les vamos a demostrar que se puede resolver en paz, sin la actitud represiva”, sostuvo Odarda.

Criticó al intendente Gustavo Gennuso. “No puede decir que no tiene nada que ver. Gennuso debe ponerse a disposición del diálogo”, reclamó Odarda. “Acá no hay lugar para las especulaciones partidarias”.

Respecto a la falta de personería jurídica de la comunidad Lafken Winkul Mapu, Odarda aseguró que no es necesario. “No está en nuestra ley, una comunidad mapuche no requiere tener personería jurídica; no lo requiere como una obligación”, informó.

Recordó que está vigente la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU que reconoce las comunidades sin la obligación de una personería jurídica. Mencionó además la ley 26160 de Comunidades Indígenas.

Relevamiento

Dijo que el gobierno nacional resolvió reactivar el relevamiento territorial cuando finalice la pandemia. “En Río Negro restan aproximadamente unas 100 relevamientos de comunidades que se van a ir haciendo con personal de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Agricultura, de Seguridad y Justicia”, puntualizó Odarda. Destacó que la prioridad será hacer los relevamientos que ordenó la justicia.

“Hay que tener mucho temple y no dejarse presionar por denuncias penales o mediáticas falsas, ni manifestaciones cargadas de xenofobia que no facilitan la paz”, advirtió Odarda.

Comentó que dentro de ese gran acuerdo analizan muchos aspectos, “incluso el trabajo de la modalidad intercultural para la escuela de Villa Mascardi, donde asisten los niños de la comunidad”.

“Pretendemos que dentro este gran acuerdo de paz, se incluya la modalidad intercultural en las escuelas de Bariloche”, explicó.

“Somos todos rionegrinos y la Constitución Nacional y la provincial nos amparan a todos”, recordó.

“Hay muchos que quieren que vuelva la política de la represión y muerte. Hay muchos que con eufemismos lo piden”, sostuvo. Dijo que son esos sectores que avalaban la teoría de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que pregonaba el gobierno pasado de Mauricio Macri.

Violencia

Odarda advirtió que un Estado de Derecho no admite esas posturas, sino “el reconocimiento de derechos de todos los actores”. Aseveró que para los delitos como los que denuncian vecinos de Villa Mascardi “está la justicia parta esclarecerlos”.

“No queremos un enfrentamiento de pueblo contra pueblo”, sostuvo. Y respaldó la denuncia que un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación hizo el viernes de la semana pasada ante la fiscalía federal de Bariloche.

El denunciante alertaba a la fiscalía sobre los mensajes violentos que circulaban en las redes sociales como parte de la convocatoria a la manifestación en repudio a la usurpación de tierras en Villa Mascardi y la comunidad mapuche.

Odarda sostuvo que el objetivo de esa denuncia era evitar muertos porque alertó que había mensajes que convocaban a armarse para desalojar a la comunidad mapuche.

“La intención de la ministra de Seguridad (Sabrina) Frederic fue evitar una confrontación violenta. Fue una medida oportuna y necesaria”, destacó. Sin embargo, la fiscal federal subrogante de Bariloche Sylvia Little desestimó la denuncia por inexistencia de delito.