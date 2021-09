Matzen: «Ningún hombre me va a mandar a la casa»

Un documento con más de 400 firmas fue enviado al candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Aníbal Tortoriello, donde mujeres de la UCR rechazan lo que consideran una discriminación contra la diputada nacional Lorena Matzen. La polémica se desató a fines de la semana pasada, cuando desde el sector cercano al exintendente de Cipolletti pidieron a la dirigente radical que no tenga exposición pública en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre, porque su presencia podría desalentar el voto de sectores “celestes” en el debate por la legalización del aborto.

Matzen votó a favor de esa iniciativa y ayer se mostró sorprendida por esa sugerencia, aunque buscó bajarle el tono a la discusión interna y consideró que se trató de “un traspié” de parte de Tortoriello, ubicándolo el episodio dentro del “trajín” que demandaron las PASO.

“Confío en que no volverá a repetirse una situación así y en que todos los sectores que integramos Juntos por el Cambio podamos enfocarnos en lo importante, que es sostener la base e incluso aumentar la cantidad de votos en noviembre, para mantener la banca en el Congreso”, dijo la diputada.

De todas maneras, en diálogo con periodistas de RIO NEGRO dejó claro que “ningún hombre me va a mandar a la casa”, porque "milito desde hace más de 20 años, desde la base, no necesito estar en ninguna foto y lo he demostrado”. Esa referencia fue porque el pedido concreto se hizo para que la diputada no esté en las imágenes de “unidad” que se generaron el jueves pasado en Viedma, con una reunión entre los integrantes de las tres listas internas que compitieron en las PASO.

“Quien gana debe tener la capacidad de incluir, de expandir el espacio. Hay una responsabilidad de todos los que componemos Juntos por el Cambio, así que espero que sea un traspié del inicio, pero que no marque la tendencia de lo que van a ser estos dos meses”, agregó Matzen.

Tortoriello fue consultado hoy por RÍO NEGRO sobre la situación y también se mostró sorprendido por lo que consideró una sobredimensión de los hechos.

El candidato dijo que nunca pensó que las posturas personales alrededor de la interrupción del embarazo iban a introducirse en los debates de la coalición y aseguró que hay “respeto por completo“ por las posiciones de cada uno, porque “no tienen nada que ver con la política ni con el partido”.