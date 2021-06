Máxima tensión entre ATEN y el Gobierno por la vuelta a clases presenciales en Neuquén

El anuncio del gobernador Omar Gutiérrez sobre la vuelta a las clases presenciales en toda la provincia de Neuquén solo echó más leña al fuego. El sindicato docente no dio quorum en la sesión que debía tratar el tema y en la que participaría la ministra de Salud, Andrea Peve, para explicar los argumentos sanitarios por los que impulsan el regreso a las escuelas. Desde el sindicato docente ATEN insisten en que, aunque hayan bajado los casos, los criterios epidemiológicos aún son de alarma, lo que no permitiría habilitar esta actividad. Además, aseguraron que el Ejecutivo hizo el anuncio sin respetar que, por ley, el cuerpo colegiado del Consejo Provincial debe tomar estas decisiones.

La ministra de Educación, Cristina Storioni, informó a RÍO NEGRO que las vocalías gremiales no habían dado quorum a la sesión de hoy. Consideró que se trató de una actitud "improcedente" porque el cuerpo colegiado es el espacio para debatir sobre las políticas educativas y llegar a un consenso.

El desplante del sindicato molestó especialmente porque se había previsto la participación de Peve para responder sobre los criterios epidemiológicos que esgrime ATEN para considerar que no se puede regresar a las escuelas.

En la nota presentada a Storioni, el sindicato afirmó que a nivel provincial "no dejamos de estar por encima de los 500 casos cada 100 mil habitantes". Reconocieron la baja de casos, pero resaltaron que la incidencia sigue alta: "pasamos de 1832 casos el día 2 de junio a 942 al día 17 de junio". Indicaron que, al 12 de junio, "de los 16 Departamentos de la Provincia, sólo 4 tenían una INCIDENCIA MENOR A 500".

Para ATEN, el dato más preocupante sigue siendo la ocupación de las terapias intensivas, que sigue siendo del 100%, lo que impide realizar derivaciones. Con este aspecto y el de la incidencia "seguimos siendo una región en Alerta Epidemiológica, considerando lo establecido en el DNU 334/21", concluyeron.

Sobre la cuestión sanitaria, Storioni lamentó que se perdiera la oportunidad de escuchar a la ministra de Salud. Explicó que para decidir la vuelta a la presencialidad se tomaron en cuenta informes epidemiológicos muy detallados, la orientación que brinda la propia cartera sanitaria, el correcto funcionamiento de los protocolos que se viene dando, los informes de la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef y la campaña de vacunación que ya alcanzó al 92% de docentes y no docentes.

Sobre el cuestionamiento al anuncio que hizo el gobernador ayer, la ministra aseguró que se trató de una opinión y resaltó que el mismo Gutiérrez aclaró que el cuerpo colegiado debía debatir.

En paralelo, ATEN consideró que no carecía de sentido sesionar "sobre decisiones ya adoptadas" por lo que no se presentaron las vocalías: "como representación gremial electa nos vemos impedidxs de avalar decisiones no consensuadas y decididas unilateralmente desde el Poder Ejecutivo y sus Ministrxs".

La presencialidad anunciada implica poner en circulación, y casi simultáneamente, más de 200 mil personas entre docentes, auxiliares, estudiantes y familia." Fragmento de la nota presentada por ATEN a Storioni.

Qué va a pasar la próxima semana con las clases

La ministra Storini adelantó que la próxima semana y con los datos que cuentan, avanzarán con la presencialidad. En línea con el anuncio de ayer del gobernador, las 118 comunidades que esta semana regresaron parcialmente a las escuelas completarán los grados de primaria y sumarán los últimos años de secundaria (4°, 5° y 6°). Las demás tendrán presencialidad en nivel inicial (jardín de infantes), primer ciclo (1°, 2° y 3° grado), escuelas rurales y de educación especial.

Ayer, desde el Gobierno se detalló que:

* En las 118 comunidades que hoy tienen una “Fase 1” de presencialidad administrada (nivel inicial + nivel primario hasta tercer grado + educación especial + escuelas rurales), pasar a “Fase 2” (sumando hasta séptimo grado de nivel primario + cuarto y quinto año del nivel secundario).

De las 12 localidades que hasta el 20/6 tienen suspendida la presencialidad educativa en los distintos niveles:

*Centenario, Plottier, Neuquén Capital, Senillosa, Chos Malal, Plaza Huincul, Cutral-Có, Rincón de los Sauces y Zapala: comenzarán a transitar la “Fase 1” de Presencialidad Administrada (nivel inicial + nivel primario hasta tercer grado + educación especial + escuelas rurales).

* Andacollo, Huinganco, Las Ovejas: pasarán directamente a la “Fase 2” de Presencialidad Administrada (nivel inicial + nivel primario hasta séptimo grado + educación especial + escuelas rurales + cuarto y quinto año del nivel secundario).