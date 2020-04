“Me pagás o te vas”: crecen las amenazas de desalojo a inquilinos en Bariloche

“Si no tenés la plata, te tenés que ir”, advirtió el propietario de una casa en el barrio La Cascada a su inquilino que no pudo pagar el alquiler en término por no tener ingresos ante la cuarentena que rige en todo el país. El diálogo se transformó en amenazas. Hubo denuncia en la comisaría y anteayer intervino un fiscal cuando el hombre sacó las pertenencias de su inquilino a la calle, en la mañana lluviosa de Bariloche, pero finalmente no se pudo conciliar la situación.

El joven afectado, con sus pertenencias en la calle, fue asistido por policías, fiscalía y mediante gestiones con el municipio cargó en una camioneta sus cosas y fue trasladado a El Bolsón donde vive su familia. “No daba para más”, dijo resignado. El propietario deberá afrontar una causa penal.

La situación se repite aunque solo en este caso el desalojo se concretó. La Unión de Inquilinos de Río Negro registró al menos 12 casos de intentos de desalojo o amenazas de concretarlo por incumplimiento del alquiler en Bariloche. También hubo episodios similares en Viedma y Roca.

Los inquilinos están amparados con el decreto del presidente Alberto Fernández que suspende los desalojos por 180 días (hasta octubre), posterga los aumentos previstos en el mismo período y prorroga contratos en caso de vencimientos.

La Unión de Inquilinos de Río Negro, una asociación civil que protege los derechos de quienes alquilan, reveló que por la crisis económica generada con la pandemia del coronavirus, en la provincia el 46,66% de los inquilinos no pudo pagar el alquiler del mes de abril por inactividad o pérdida de sus fuentes laborales.

A esta problemática “se suma la presión que ejercen propietarios e inmobiliarias”, puntualizó Roberto Díaz, presidente de la entidad, que intercedió en una quincena de casos en toda la provincia.

Díaz indicó que hubo casos que llegaron a denuncias penales en Bariloche por la gravedad de las amenazas y hasta intentos concretos de desalojo. Otros conflictos fueron desactivados con la mediación de la entidad civil, la Defensoría del Pueblo de Bariloche y la municipalidad.

El intendente Gustavo Gennuso, en su programa radial del sábado, graficó estas situaciones y habló de la gravedad de los casos. Pidió cordura a los propietarios y que respeten el decreto nacional para evitar acciones legales.

Entre los casos más graves, hay cuatro episodios puntuales en la ciudad andina con denuncias formuladas entre el 10 y el 14 de abril en las comisarías Segunda y 27.

En uno de los casos, el propietario de un departamento céntrico corrió con un palo a su inquilino por incumplir con el alquiler. En el barrio Rancho Grande una pareja recibió advertencias de la esposa del propietario y días más tarde el dueño profirió amenazas: “pagá ya, te corto todos los servicios y esto se va todo a la mierda”, dijo mediando golpes violentos en la puerta de la vivienda, según la segunda denuncia formulada por los inquilinos en la comisaría 27 en solo cuatro días cuando también les cortó el servicio de gas.

En el barrio La Cascada, ante el incumplimiento del alquiler el propietario amenazó: “si no me pagás en tiempo y forma te voy a sacar todas las cosas la calle (…) te voy a sacar a los tiros. Me tenés que pagar o te vas, no me importa el decreto de cuarentena, es mi vivienda”, pronunció a los gritos el dueño que finalmente ayer cumplió con parte de la advertencia y sacó las pertenencias del joven inquilino a la calle.

Las denuncias formuladas en comisarías continuarán su trámite en la fiscalía cuando se normalice la actividad.Además de estos casos que considera graves por el contexto general de la población ante la falta de ingresos, la Unión de Inquilinos denunció que existen presiones de inmobiliarias para renovar contratos que vencen en estos días sin cumplir con la decisión presidencial de prolongar los acuerdos en las mismas condiciones hasta octubre.