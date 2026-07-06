Financiamiento, bonos y reservas: los detalles del plan que anunció Caputo para llegar a las elecciones de 2027

El Gobierno nacional aseguró que tiene los fondos necesarios para pagar todos los vencimientos en dólares hasta el fin del mandato de Javier Milei, con lo que procura blindarse de algún ataque especulativo en la previa al proceso electoral.

El programa financiero del Tesoro Nacional incluye refinanciamiento de los vencimientos de capital, desembolsos de organismos multilaterales, privatizaciones y nueva emisión en el mercado local. Al mismo tiempo, mantiene como opción la colocación de deuda con legislación extranjera en la plaza internacional, pero sin ser una herramienta prioritaria.

El programa fue presentado este lunes por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro, José Luis Daza, y el Secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias del Palacio de Hacienda.

En las primeras operaciones, el mercado reaccionó de manera positiva con suba de acciones y bonos y una baja del riesgo país a la zona de 408 puntos.

La intención del Gobierno es adelantarse a las presiones sobre el tipo de cambio que suelen acompañar a los procesos electorales en la Argentina, tal como ya sucedió en 2025. En ese período jugó un rol fundamental el swap que se cerró con los Estados Unidos.

Acerca de una alternativa similar para el futuro, el ministro dijo que es una opción que “está disponible”, pero aclaró que debiera “conversarse nuevamente”. Esto implica que el proceso pasado ya fue cerrado y se necesitaría una nueva negociación.

Caputo destacó que el programa es “conservador” y, en ese sentido, precisó que 2026 dejará un colchón de los U$S 3.700 millones que serán aplicados para el programa 2027.

De acuerdo a los números del ministerio de Economía, en 2026 vencen U$S 19.200 millones, mientras que las fuentes financieras disponibles aportarán U$S 22.900 (estas cifras incluyen lo que ya sucedió en el primer semestre).

El total de vencimientos está compuesto por U$S 9.300 millones de capital y U$S 8.900 millones de intereses. Entre los de capital se destacan: U$S 1.100 millones con el FMI, U$S 2.400 millones en Bonares, U$S 3.000 millones en bonos globales y U$S 2.700 con organismos internacionales (excluyendo el FMI). El pago de intereses se compone de: U$S 3.100 millones al FMI, U$S 1.800 millones en Bonares, U$S 2.100 millones en Globales y U$S 2.000 millones en organismos internacionales.

Las fuentes de ingresos se distribuyen de la siguiente manera: U$S 6.700 millones de compras del Tesoro al Banco Central, U$S 800 millones de refinanciamiento de vencimientos intra sector público (ejemplo, FGS), U$S 4.000 millones de préstamos que se obtendrán con las garantías que dieron los organismos multilaterales, U$S 1.900 millones de desembolso del FMI, U$S 2.800 millones provenientes de organismos multilaterales, U$S 6.000 millones de emisiones locales, y U$S 800 millones por privatizaciones. Dentro de las privatizaciones, se apurará la venta de AYSA y de hidroeléctricas.

El equipo económico se preocupó en remarcar que el plan es “consistente” y “conservador”, pero que al mismo tiempo ofrece “opciones” que no están precisadas, como la salida al mercado internacional o una subestimación de los ingresos que se conseguirán por privatizaciones.

Por el lado de los préstamos garantizados, Furiase precisó que en los próximos días se anunciará un crédito de U$S 2.000 millones con el aval del Banco Mundial. Será a una tasa de 6,3%, a seis años y con tres años y medio de gracia. También se comunicará un préstamo con el respaldo del Banco Mundial por U$S 1.200 millones a tasa de 7,75%, a 10 años y con tres años y medio de gracia.

Caputo afirmó que uno de los objetivos principales del plan es bajar el ratio deuda/PBI para que el país sea “solvente en forma intertemporal”, lo cual mejora el riesgo país y por ende la tasa de interés.

Para 2027

Para el 2027 los vencimientos alcanzan a U$S 24.900 millones y los ingresos se prevén por el mismo monto.

Dentro de las obligaciones, las de capital ascienden a U$S 15,700 millones: U$S 4.400 millones con el FMI, U$S 4.900 millones en Bonares, U$S 3.600 millones en Globales y U$S 2.800 millones con organismos multilaterales. Los intereses son: U$S 3.100 millones con el FMI, U$S 1,900 millones en Bonares, U$S 2.100 millones en Globales y el mismo monto con organismos multilaterales.

Por el lado de los ingresos se computa el excedente de U$S 3.700 millones de 2026, U$S 4.900 millones de compras del Tesoro al Banco Central, U$S 1.800 millones de refinanciación de deuda interna, desembolsos de U$S 1.700 millones del FMI y U$S 4.200 millones de otros multilaterales, U$S 5.000 millones de emisiones locales (incluye refinanciar el AO27), un acuerdo bilateral por U$S 2.000 millones que se está negociando, y privatizaciones por U$S 1.500 millones.

Nuevo bono

En el marco del programa para 2026, Caputo anunció la emisión de un nuevo bono en dólares en el mercado local con vencimiento en 2029. Se trata del AO29 que será similar al AO28 y AO27, con cupón de 6% y pagadero mensualmente.

El cupo máximo de emisión será por U$S 2.000 millones y en la primera subasta que se realizará en los próximos días no habrá un tope de suscripción (habitualmente eran U$S 150 en la primera y U$S 100 millones en la segunda).

El ministro explicó que de esta manera se buscará captar parte de los dólares que se pagarán el 9 de julio y que muchos acreedores intentan reinvertir.