Chilecito, La Rioja

Estimado lector: el pasado 25 de diciembre en el vuelo Bariloche-Ezeiza de Aerolíneas Argentinas me perdieron mi valija de mano. Esta fue a bodega ante el ofrecimiento de la compañía de mandarla sin cargo. Al llegar a Buenos Aires y no tener mi equipaje inmediatamente hice el reclamo (N 47149).



Ante la premisa de que las valijas no se desmaterializan y necesitan para su desplazamiento una fuerza externa, planteo algunas hipótesis que van desde robo en Bariloche o Ezeiza de equipaje por personal del aeropuerto, sigo por pérdida de etiquetado y termino con la posibilidad de que haya partido en otro vuelo nacional (los pocos vuelos internacionales parten de una plataforma distinta a la que aterricé).



Me inclino por la primera hipótesis. Teniendo en cuenta que el aeropuerto de Bariloche es chico, éramos pocos los que viajábamos, y en ese momento el personal de ambos aeropuertos (Bariloche- Ezeiza) era muy escaso. Me pregunto: ¿cómo es posible que desaparezca una valija en tales circunstancias y que en más de 20 días la empresa no se comunique ni una vez y no me pueda decir qué pasó con ella? Si paso a pensar en indemnización, analizo: ¿qué parámetros tomará la empresa?, ¿contabilizará las complicaciones padecidas por no contar con mis pertenencias?, ¿y el tiempo perdido y estrés sufrido que hoy se traduce rápidamente en aumento de riesgo de contraer, por ejemplo, covid?, ¿cómo tendrá en cuenta estas variables nuestra aerolínea cuya propia publicidad dice “Listo para cuidarte”? (!)



Al que viaje por nuestra línea de bandera a Bariloche le hago presente que el covid no es el único problema que puede tener que llegar a enfrentar.

Marta Gabriela Aguilar

DNI 13.844.818