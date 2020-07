Médicos ejemplares

Mi hija comenzó con vómitos y mucho dolor abdominal el jueves previo al último fin de semana largo.

Dos veces fuimos a la guardia del hospital, sintiendo que debíamos pedir un favor (al personal administrativo) para ser atendidas. Aunque los médicos hicieron relativamente su trabajo, no pudieron identificar el problema.

Al ver que mi hija no mejoraba el lunes 15/6 me comunico con un gastroenterólogo del cual mi hija era paciente -aquí me doy cuenta de que hay ciertos médicos que son inalcanzables, por su falta de sensibilidad, y pareciera que han olvidado el juramento hipocrático-. Rogándole por teléfono se le leen los valores de los análisis y se le comenta toda la travesía que veníamos pasando. Cosa que importó demasiado y nos indicó una tomografía, para el otro día. Indicación desafortunada, ya que debido a los vómitos no podía tomar el contraste.

Ya al límite, logro sacar turno con otra médica, la Dra. Nadia Wilde, quien nos deriva a la clínica, y a la que destaco por su profesionalismo.

Lo que sigue son agradecimientos: a la Dra. Magdalena Diaz Pietrini, por su altruismo, profesionalidad, sensibilidad y humildad; que operó a mi hija de peritonitis aguda junto con el doctor Milo Salmoiraghi y todo su equipo. Les agradeceré siempre. Son profesionales que sí merecen llamarse doctores con todas sus letras.

Nunca voy a cansarme de agradecerles y comentar a todos su competencia, capacidad y, sobre todo, humanidad.

Mónica Domenicale

DNI 14.085.678



Cipolletti