Weretilneck aseguró que no se incrementa la planta de empleados públicos por el pase a planta de 4.200 contratados

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo que este mes enviará el proyecto de ley con el pase a planta de los 4.200 contratados a la Legislatura. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, anunció que enviarán durante este mes el proyecto de ley a la Legislatura provincial, con el pase a planta permanente de unos 4.200 empleados contratados. Y aseguró que con esta medida no se incrementa la cantidad de personal en el Estado provincial.

“Estimo que durante el mes de julio lo vamos a estar cerrando (el proyecto)”, afirmó el mandatario.

“¿Los listados de empleados que van a pasar a planta ya están cerrados? ¿O hay que discutirlos?”, preguntó Diario RÍO NEGRO.

“No, están cerrados. Lo que pasa es que después hay que ver muchos aspectos que tienen que ver con lo técnico, es decir, estamos hablando de personal que ingresó antes de diciembre del 2025, que no tiene que tener sanciones disciplinarias, que no tiene que tener sumario en curso, que no tiene que tener informe negativo de sus jefes, que tiene que rendir un examen, que tiene que pasar un examen psicofísico”, explicó Weretilneck.

“Sabemos quiénes son porque son personas en situación de normalidad laboral hasta diciembre. Ahora, después de eso, hay una serie de requisitos y exigencias que tienen que ser abordadas por los trabajadores”, señaló.

Este diario le recordó que en marzo del 2023, cuando era candidato a gobernador, se opuso y criticó un acuerdo que hizo la entonces gobernadora Arabela Carreras con el titular de ATE Rodolfo Aguiar para pasar a planta a 3.100 contratados.

“Lo que pasa es que tienen la antigüedad determinada. No incorporamos ni más trabajadores, ni incrementamos la masa salarial y de hecho estos trabajadores están reemplazando a otros que se jubilaron”, explicó Weretilneck en Bariloche, donde desarrolló varias actividades.

Cambia el mecanismo contractual

“Había que comparar desde el primer inicio de estos trabajadores hasta ahora y el número es exactamente el mismo”, indicó. “Es decir, el Estado provincial no ha incrementado, ha reducido la cantidad de trabajadores, lo que cambia es su mecanismo contractual. Nada más”, aseguró Weretilneck.

“Al tener un contrato que vence cada seis meses tiene la estabilidad permanente, pero el balance de trabajadoras y trabajadores es exactamente el mismo”, insistió.

“No es que no dejamos de ser austeros por esto; lo otro sería un ajuste. Lo otro sería cerrar escuelas, cerrar los hospitales, no incorporar más policías, estaríamos hablando de cerrar fundamentalmente Salud y Educación, que es donde está concentrado”, argumentó.

“Cuando usted mira de los 4.200 dónde está concentrado. Estamos hablando de porteros y cocineros y de personal de Salud pública, en un setenta por ciento”, destacó Weretilneck. E insistió que si no se hace el pase a planta de esos 4.200 empleados, “tendríamos que cerrar comedores, tendríamos que cerrar centros de salud o no tener las camas que tenemos en los hospitales”.