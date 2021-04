Merlo: «De cada 10 personas que están en los cortes, ocho no responden a Salud»

Tras la mesa de negociación que tuvo lugar anoche entre autoconvocados de Salud y representantes del Ejecutivo, que culminó con un nuevo cuarto intermedio (aún sin fecha confirmada) y con el conflicto sin destrabarse, desde el Gobierno de Neuquén se insistió en la necesidad de que se levanten los bloqueos para avanzar en el diálogo y se sostuvo que la mayoría de las personas que realizan los cortes no son del sector Salud. Además se manifestó que se está trabajando en mejoras salariales.

"En los bloqueos, de cada 10 personas que están en los cortes, ocho no responden al sector salud. Hay organizaciones sociales, políticas y comunidades que cuando toman la voz cantante llaman a recrudecer el conflicto, a aumentar en escalada las situaciones de violencia. Hacen una mínima alusión al sector salud y después plantean los requerimientos que esos sectores tienen hacia el Gobierno", sostuvo Vanina Merlo, ministra de Gobierno y Seguridad.

La funcionaria indicó que en la mediación que tuvieron ayer con los representantes de los trabajadores que llevan adelante los reclamos, el Ejecutivo planteó que se está trabajando "en ese reconocimiento salarial que ellos tanto reclaman". Pero la ministra señaló que los autoconvocados "no quieren trabajar una propuesta conjunta con nosotros, sino que quieren que les llevemos un número para que levanten las medidas y plantearon ellos que no manejan los cortes por lo que no podían garantizar la flexibilización de las medidas y, por consiguiente, no se podía asegurar la libre circulación y el abastecimiento".

La funcionaria marcó que el planteo que hicieron que no tenían el control sobre los bloqueos es "porque evidentemente hay otros sectores con intereses que no tienen que ver con la salud y que están en cada uno de los cortes y que hacen que sea imposible flexibilizar las medidas".

Agregó que por tanto "dejó de ser un reclamo del área de Salud” y "hay un ataque claro y desestabilizador a la democracia, y al gobierno, a los sindicatos en sus estructuras democráticas y a la economía".

Por otro lado, Merlo manifestó que ha sido "muy dificultoso para nosotros como Provincia plantear una propuesta con este esquema que ellos solicitan para la recomposición salarial ".

Amplió que los delegados de la protesta "no aceptan un esquema de trabajo, ni que la Provincia lleve una propuesta y que ellos luego la analicen y hagan una retroalimentación. Fueron determinantes en que lo que buscan es que llevemos un número".

Al respecto, la ministra de Gobierno y Seguridad dijo que una recomposición "no solo se construye con el sector de autoconvocados sino que con todos los sectores representativos del sector salud que son alrededor de 10 mil empleados. Por eso se planteó la convocatoria del resto de los representantes en la mesa".

En ese sentido, mencionó el tener una mesa ampliada con Siprosapune, SEN, ATE y UPCN. Dijo que la Provincia transmitió ayer en la mediación en Ciudad Judicial "que había sectores que no habían tenido una convocatoria formal y la fiscalía está trabajando con ese tema".

Asimismo, remarcó que no ven voluntad del grupo de autoconvocados de levantar los piquetes, pese a que se firmó en el acta.

"Pidieron la mesa de diálogo y que estuviera la ministra de Gobierno y Seguridad. Yo me senté, además, con la máxima autoridad de salud. Pero no accedieron a flexibilizar los cortes. La realidad es que desde que empezamos a construir este espacio de diálogo desde la otra parte lo que vimos es que han endurecido las medidas. Arrancamos con cuatro cortes y ayer teníamos catorce", señaló Merlo.

La respuesta de los trabajadores de salud a la ministra Merlo en el corte de Zapala. Foto: Gentileza