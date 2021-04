Las 10 claves del conflicto con Salud que paraliza a Vaca Muerta

En febrero, los gremios mayoritarios en el sector Salud, ATE y UPCN, firmaron con el gobierno provincial un aumento del 12%, que luego se transformó en 15%. Eso, tras un año marcado por la pandemia y sin aumentos, ni negociaciones salariales. Rápidamente, trabajadoras y trabajadores del sector se autoconvocaron para reclamar por un "aumento digno" y el conflicto se fue agudizando. Ya llevan 47 días reclamando y seis cortando rutas en Añelo y distintos puntos de la provincia. Pese a la mediación de la justicia, el conflicto parece no destrabarse. ¿Cuáles son las claves para entenderlo?

• En 2020 el sector Salud trabajó sin descanso, se les suspendieron vacaciones y se sobrecargó a los trabajadores para poder atender el aumento de la demanda que provocó la pandemia. Provincia no cumplió con los dos aumentos salariales acordados para los estatales, ni hubo mesas de negociación.

• El 26 de febrero, los gremios ATE y UPCN aceptaron la propuesta del gobierno provincial de un 12% de aumento, que luego, tras el aumento otorgado a los docentes, se elevó a un 15%. Por ese entonces, los trabajadores autoconvocados de Salud ya comenzaban a hacer notar su descontento con las mejoras salariales acordadas entre Provincia y gremios. Denunciaban además que no se había respetado la decisión de las bases.

• El descontento entre las y los trabajadores de Salud comenzó a crecer. Con él se agudizaron los reclamos, durante semanas hubo marchas y protestas en el centro de Neuquén, en Casa de Gobierno, pero también en distintos puntos de la provincia. Antes de Semana Santa hicieron los primeros cortes en Vaca Muerta, y durante el fin de semana largo cortaron las rutas turísticas. Para ese entonces el conflicto ya llevaba un mes.

• Desde el inicio del reclamo, la Provincia sostuvo que no los llamaría a una mesa de negociación, pues eso se realiza sólo con los gremios. "Todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo y pautas salariales se trabaja con los representantes gremiales", señaló la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3)

• Hace seis días, y sin ninguna respuesta por parte del gobierno provincial, los autoconvocados comenzaron con cortes en distintas localidades, pero se mantuvieron de forma ininterrumpida en Añelo, el corazón de Vaca Muerta. También se realizan piquetes en otros puntos de la Provincia como Plaza Huincul (bloquean la refinería de YPF), Zapala, Picún Leufú, Villa La Angostura, Junín de los Andes, San Patricio Del Chañar y Chos Malal. Hubo situaciones de tensión, pero prima el apoyo de la sociedad.

• El viernes, el Ministerio Público Fiscal intervino en el conflicto y llamó a las partes a una mesa de diálogo (que comenzó el sábado) para tratar de que lleguen a un acuerdo. Hoy, tras más de 50 horas de reuniones, todas las instancias terminaron en cuarto intermedio. El fiscal general, José Gerez, pidió a los autoconvocados que levanten los cortes para comenzar con la conciliación. Eso no sucedió y la reuniones se hicieron, pero, hasta ahora, no llegaron a buen puerto. Participan mediadores de la fiscalía, representantes de los autoconvocados y las ministras Andrea Peve (Salud) y Vanina Merlo (Gobierno y Seguridad).

• Tras el nuevo cuarto intermedio al que se pasó luego de la reunión de anoche, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, señaló que no habrá propuesta salarial hasta tanto no cesen los piquetes, sobre los que consideró que no son realizados, en su mayoría, por personal de Salud. También subrayó que las reuniones que se llevan adelante no son negociaciones salariales, sino mesas de diálogo convocadas por la fiscalía y su equipo de mediación de conflictos.

• Por su parte, los autoconvocados sostuvieron que no abandonarán la mesa de diálogo, pero que tampoco dejarán los cortes hasta que no haya una propuesta concreta por parte del Ejecutivo. "Vamos a flexibilizar cuando haya una propuesta", afirmaron hoy en la conferencia que ofrecieron en el monumento a San Martín.

• Por los piquetes en Vaca Muerta y en otros puntos de la provincia, ya se comenzó a producir un desabastecimiento de mercadería, y sobre todo combustibles en la región. En cuanto a las naftas, las localidades más afectadas son las que tienen únicamente estaciones de YPF que son las que ya no tienen combustible. En los supermercados se observa escasez de productos perecederos. Las pérdidas en la industria petrolera son millonarias

• Los principales cortes de ruta en Añelo se mantienen constantes y también según el día se suman más bloqueos. En Plaza Huincul, el corte en la refinería de YPF también es constante y total. También se realizan cortes en Zapala, Picún Leufú, Villa La Angostura, Junín de los Andes, El Chañar y Chos Malal.