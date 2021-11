Messi y el Mundial: ''La ilusión es grande pero todavía falta para ser candidatos''

Siempre que habla, Lionel Messi genera impacto. El futbolista argentino que milita en el PSG se consagró campeón de la Copa América hace algunos meses y se refirió a lo que viene para el Mundial de Qatar 2022.

El capitán del equipo nacional expresó que la ilusión con la selección argentina es grande, al tiempo que consideró que si bien aún falta para ser grandes candidatos, el equipo que conduce Lionel Scaloni va "por el bien camino".

En una entrevista con diario deportivo catalán Sport, publicada hoy, el crack rosarino confesó que tiene mucha ilusión de hacer grandes cosas con el combinado albiceleste.

"Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo", destacó Messi, ilusionado con el equipo nacional que lleva 25 partidos sin conocer la derrota, con 16 triunfos y 9 empates.

El capitán del seleccionado argentino y actual jugador del Paris Saint Germain dijo que no piensa en retirarse después del Mundial de Qatar 2022, cuando cumpla 35 años. "No sé qué va a pasar en el Mundial o después de Qatar. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento, disfruto de lo que hago y en su momento se verá", sostuvo Messi.

Con respecto a su relación con el Barcelona y su salida del club catalán, el futbolista remarcó: "Hice todo lo posible para quedarme. Esa era mi disposición, y para eso me rebajé el sueldo, para ayudar al club".

En la misma línea, subrayó: "Nadie me pidió que jugara gratis, por eso me dolieron las palabras de (Joan) Laporta, porque a mi nadie me pidió que jugara gratis".

Finalmente, Messi dijo que le gustaría "volver al Barça como secretario técnico o en alguna otra función", en referencia al club "culé" con el que debutó en el fútbol profesional y ganó títulos en cada rubro que disputó con la camiseta azulgrana.