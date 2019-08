Un verano en Dutsiland…” recrea Mi Amigo Invencible , justamente, en “Dutsiland”, el tema que le da nombre a su más reciente disco. Pero,¿dónde queda Dutsiland? ”En ninguna parte o en algún lugar” es la respuesta de Mariano Castro, uno de los guitarristas y cantantes de la banda mendocina que esta noche se presentará en Roca y mañana, en Neuquén.

“Dutsiland” suena melancólica por lo que bien puede ser un balneario costero (o no) que supo conocer tiempos mejores. Hoteles avejentados, playas semidesérticas y un brillo que ya no es tal. ¿Eso será “Dustiland”? Descúbranlo ustedes mismos.

Lo cierto es que Dutsiland no existía hasta que Mi Amigo Invencible lo creó. “Lo googleabas y no salía nada, lo hacés ahora y todo te remite a una banda (risas)”, sostiene Mariano Castro.

Fuera de cualquier metáfora o viaje imaginario, “Dutsiland” es un cambio radical en el sonido de la banda, que remite directamente al postpunk y la new wave de comienzos de los 80, a bandas que van del primer Depeche Mode y Echo & the Bunnymen a Joy Division y New Order. ¿Exageramos? Para nada.



“A veces jugamos a pensar en qué lugar de las viejas bateas pondríamos nuestros discos y decíamos que (con “Dutsiland”) estábamos haciendo un disco entre Sumo y Virus. A veces, cuando uno habla de rocanrol inevitablemente se hace la idea de cierta guitarra que, si la sacás de ese lugar, ya no formás parte. Pero después está la cultura rock que es mucho más amplia y generosa. En el disco, cuando teníamos que hacer los arreglos y había un viejo teclado en el estudio o un sintetizador, usábamos eso, jugábamos. Y ese juego nos dio el sonido de ‘Dutsiland’”.



El secreto ya no tan guardado del disco en cuestión tiene nombre y apellido: Luke Temple, su productor. “Teníamos la necesidad de renovarnos y empezar a hacer cosas que nunca habíamos hecho con la música. En ese devenir, una de las tantas cosas fue que nunca habíamos trabajado con un productor de afuera. Contratamos a Luke Temple. Cuando vino nos cambió la historia: dejó en el estudio las partes de bajo y batería y el resto fue todo jugar con sintetizadores y máquinas. El resultado fue nuestro disco más honesto porque su sonido representa la música que a nosotros nos gusta escuchar”.



Sobre cómo es llevarlo al vivo, el músico reconoce que “es todo un laburo”. “Si bien es un disco bastante experimental, todos los experimentos alrededor de la grabación tenía muy poca computadora. A veces le metés mucha posproducción y termina quedando un disco medio raro de trocar. Este disco, si bien no tiene casi guitarras, todo lo que se toca es analógico, con teclados, sintes. Está bueno porque te das cuenta de que hay una banda tocando”.

Lo que tenés que saber

En Roca

Lugar: Distrito (Av. Roca 502).

Día y hora: esta noche, a las 22.

Entradas: Primeras anticipadas $400; luego $500.

Punto de venta: Hey Jude Instrumentos (Italia 1542).



En Neuquén

Lugar: Pirkas (Santiago del Estero 883).

Día y hora: mañana a las 20.

Banda invitada: Movimientos.

Entradas anticipadas en Croma y Feimus Monster.