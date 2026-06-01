Cipolletti se prepara para recibir la Feria Gastronómica Semilla edición Mundial 2026

La última edición del evento se realizó el 6, 7 y 8 de marzo en el marco de la 40° corrida de Cipolletti. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Cipolletti será sede de una nueva edición de la Feria Semilla, que este año tendrá una temática vinculada al Mundial 2026 y a los festejos por el Día del Padre.

La propuesta se llevará a cabo durante tres días en el Paseo del Ferrocarril, ubicado sobre calle Fernández Oro y reunirá a productores gastronómicos, emprendedores, artesanos y actividades recreativas para todas las edades. El evento comenzará el viernes 19 de junio, de 17 a 00, mientras que el sábado 20 y el domingo 21 será de 12 a 22.

Según informaron desde el Municipio, la feria contará con la participación de 30 productores y elaboradores gastronómicos de la región con una amplia variedad de propuestas culinarias. A ellos se sumarán 40 stands de la Feria de Economía Social integrada por artesanos y emprendedores locales.

Esta nueva edición busca celebrar el Mundial de Fútbol 2026 y el Día del Padre. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

También incluirá 20 carros de comida y un sector de fuegos, con opciones a las brasas, platos al paso, shawarma, jugos naturales, licuados y cervezas artesanales de productores regionales.

Además, se prevé la instalación de una cancha de fútbol-tenis para que padres e hijos puedan disfrutar de las actividades deportivas en en el marco del Día del Padre.

En la programación del evento se anticipan charlas vinculadas a la comida, el deporte y las costumbres populares. Sumado a actividades para la familia como trivias y bloques musicales a cargo de DJs locales.

El «show de fuegos en vivo» será uno de los principales atractivos el cual incluirá preparación de paellas gigantes y cocina al disco que contará con las presencia de instituciones invitadas.

Durante los tres días también se realizarán sorteos de camisetas de la Selección Argentina, tablas de picadas, vouchers para consumir en puestos de la feria y canastas de productos aportadas por auspiciantes.