Stefano Di Carlo habló de todo y anticipó un mercado movido: «Van a salir alrededor de 15 jugadores de River»

Stefano Di Carlo, presidente de River, analizó el presente futbolístico del club, respaldó el trabajo de Eduardo Coudet y anticipó que el próximo mercado de pases estará marcado por una importante renovación del plantel.

Al hacer un balance de la primera mitad de la temporada, el dirigente calificó el rendimiento del equipo como «correcto y mediocre», en diálogo con ESPN. Si bien valoró que River haya alcanzado la final del Torneo Apertura y terminado como el mejor clasificado de su grupo en la Copa Sudamericana, remarcó que esos resultados no alcanzan para las exigencias del club.

Di Carlo recordó que la salida de Marcelo Gallardo se produjo en un contexto complejo y destacó que Coudet logró mantener al equipo competitivo pese a las dificultades. Además, mencionó problemas de rendimiento en parte del plantel, la falta de variantes y la necesidad de recurrir a varios juveniles durante el semestre.

En ese sentido, también relativizó los cuestionamientos arbitrales tras la derrota ante Belgrano en la final del Apertura. «No suscribo a la idea de que el problema es de otro. Belgrano es un buen campeón y tenés que reconocer a los demás. Antes a River lo han perjudicado, pero se imponía igual. Yo tengo que generar un equipo competitivo que se imponga en la cancha», aseguró.

River se prepara para una profunda renovación

Respecto al mercado de pases, el presidente confirmó que habrá una importante depuración del plantel. «He instruido al director deportivo (Pablo Longoria) y hemos decidido conjuntamente que van a salir alrededor de 15 jugadores a partir de hoy», afirmó.

Además, explicó que las salidas se darán de distintas maneras: ventas, cesiones e incluso rescisiones de contrato en algunos casos. «En algunos casos serán ventas; intentaremos vender de la mejor manera. En otros quizás vendamos peor de lo que compramos y asumamos alguna pérdida para cortar una situación que no es sostenible. También habrá cesiones, sobre todo de juveniles, y en otros casos les podemos dar el pase en su poder», señaló.

Di Carlo reconoció que el costo salarial del plantel es muy elevado y que la reducción de jugadores apunta tanto a una cuestión económica como deportiva. El objetivo será liberar espacio para incorporar entre cinco y siete futbolistas de jerarquía.

«La situación es muy compleja. A todos nos angustia mucho que River no juegue bien al fútbol. Más allá de haber llegado a una final y de haber sido uno de los mejores clasificados, River no juega como los hinchas y socios queremos que juegue. Es realmente incómodo y no voy a permitir que esta situación se perpetúe», sentenció.

Consultado por posibles refuerzos, el dirigente confirmó que Thiago Almada, Giovanni Simeone y Ángel Correa son futbolistas que interesan en Núñez.

Por otra parte, desmintió versiones sobre posibles salidas de referentes del plantel y aseguró que ni Franco Armani ni Juan Fernando Quintero manifestaron intenciones de dejar el club. Además, ante los rumores que vincularon a Mauro Icardi con River, fue contundente: «No es un nombre por el que hayamos conversado».