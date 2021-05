Ayelén Spósito dio explicaciones: “Mi vacunación fue estratégica”

“Mi vacunación fue estratégica y fue en el mes de enero. Yo no fui por debajo ni por atrás a pedir que me vacunen. Hoy todos los profesionales de la salud están a disposición del sistema sanitario, estén haciendo lo que estén haciendo. Por eso, como médica generalista, me vacunaron en San Antonio”.

Con estas declaraciones, Ayelén Spósito, la diputada nacional del Frente de Todos que suplantó a María Emilia Soria en su banca, salió al cruce de las acusaciones que recibió durante el fin de semana desde algunos sectores políticos y de la opinión pública, cuando trascendió que fue vacunada contra el covid. “Es médica pero no está ejerciendo, y tiene 35 años” argumentaron en su contra.

La diputada, que es sanantoniense, expresó que “aunque tenga licencia política yo estoy a disposición de salud pública, y más aún en este contexto sanitario”. Para graficar eso detalló que “el año pasado, durante el pico más alto de casos, estuve haciendo el seguimiento de personas aisladas por la enfermedad”.

Sobre su situación aclaró que “soy médica del hospital Aníbal Serra de San Antonio desde 2013. En 2018 comencé con una licencia política. Eso implica no estar trabajando activamente en el lugar, pero, así y todo, yo sigo a disposición en este contexto de pandemia”.

“De ahí-precisó- surgió la decisión de Salud de vacunarme en enero, cuando convocaron a todo el personal para inmunizarse. En el caso, por ejemplo, de que se necesiten médicos para cubrir una guardia porque varios resultasen enfermos, yo deberé ir a colaborar” aseguró.

Spósito, debido a la situación sanitaria, trabaja de manera remota desde San Antonio y viaja a Buenos Aires “cuando hay comisiones o sesiones donde se requiere presencialidad”. Por estos días, está recorriendo la Línea Sur rionegrina con uno de los tráilers sanitarios que Nación emplea para desarrollar un programa que lleva especialidades médicas a lugares donde se dificulta el acceso a la atención de especialistas.

Luego de la trascendencia que su vacunación obtuvo durante el fín de semana, se manifestó dolida por algunas declaraciones. “Algunos personajes de la política salieron a decir que como médica no estuve presente cuando ‘faltaron terapistas’. Ojalá yo fuera terapista, para haber estado ahí. Pero yo no tengo ni la formación ni la capacidad para ocupar un rol en terapia intensiva. Soy médica generalista, hago guardias y atención primaria de la salud” cerró.

Cabe recordar que Spósito juró en diciembre de 2019 en la cámara baja para reemplazar a María Emilia Soria, que dejó su banca para asumir como intendenta en Gral. Roca, su ciudad.

Antes, la médica que milita en el Movimiento Evita, era concejal en el municipio de San Antonio, la localidad donde nació.

Hubo una puja judicial previa a su asunción porque el segundo en la lista que acompañaba a Soria era el barilochense Ramón Chiocconi. Para cumplir con el cupo femenino, la banca quedó para la sanantoniense, que presentó un amparo para que se cumpliera con la normativa.