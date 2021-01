Miden niveles del coronavirus en aguas cloacales de Neuquén

Científicos de Neuquén comprobaron la eficacia de una técnica convencional de laboratorio para detectar la presencia del nuevo coronavirus en aguas. Lo hicieron al analizar aguas recreativas y cloacales con el objetivo de obtener datos epidemiológicos sobre el impacto de la pandemia en la población.

En la actualidad, se emplean diferentes técnicas para detectar coronavirus en aguas en el mundo. Permite hacer un monitoreo de la evolución de la pandemia, y detectar brotes tempranamente. Complementa información obtenida a través de la epidemiología , con los datos a partir de los testeos con hisopados.

En Neuquén, los investigadores probaron 11 técnicas convencionales e identificaron que una de ellas es más sencilla, económica y aporta un alto nivel de eficiencia para la recuperación del coronavirus.

“Actualmente estamos utilizando la técnica como una herramienta de vigilancia ambiental de las infecciones de COVID-19 en la provincia de Neuquén, como así también para monitorear la calidad virológica de aguas superficiales que son utilizadas con fines recreativos”, informó la doctora Patricia Barril, primera autora del estudio e investigadora del CONICET en el Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI), en Centenario, Neuquén.

Los investigadores que participaron del estudio analizaron muestras de aguas residuales tomadas de la planta principal de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Neuquén.

La técnica está basada en precipitación con un compuesto llamado policloruro de aluminio. Resultó ser la más eficiente para la recuperación de virus a partir de las muestras de agua.

En un segundo paso, los científicos emplearon en muestras de agua lo que se conoce como “PCR en tiempo real” o RT-qPCR, la misma técnica que permite amplificar, detectar y también medir niveles de material genético del virus después de los hisopados en las personas para diagnosticar o descartar la infección.

Monitoreo continuo

En conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, ahora los investigadores llevan adelante un monitoreo sistemático de efluentes cloacales de la provincia.

“El muestreo se está realizando en distintos puntos de la red cloacal con el objeto de poder correlacionar la vigilancia ambiental con los casos clínicos georreferenciados. Además, estamos analizando la presencia de coronavirus en aguas superficiales que se ven afectadas por el vuelco de efluentes cloacales tratados”, indicó la doctora Barril, integrante del Laboratorio de Microbiología de los Alimentos que lidera el doctor Juan Martín Oteiza en CIATI.

En los últimos muestreos realizados, según informó la agencia CYTA-Leloir, los científicos detectaron un aumento en la cantidad de virus presentes en los efluentes de la ciudad de Neuquén. Esos resultados se correlacionan con el aumento en el número de casos registrados durante los últimos días.

Ya publicaron datos de su estudio en aguas en la revista especializada The Science of the Total Environment.

En la investigación participaron Luis Pianciola y Melina Mazzeo, del Laboratorio Central “Mg. Luis Alfredo Pianciola” del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén; y María Julia Ousset, de la Universidad Nacional del Comahue; María Virginia Jaureguiberry, Mauricio Alessandrello y Juan Martín Oteiza, del CIATI; y Gloria Sánchez, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, en Paterna, España. Además del equipo de Neuquén, hay otros 10 grupos en otras provincias -que trabajan en red creada por el Ministerio de Ciencia de la Nación- que se dedican a la detección del coronavirus en aguas residuales.

