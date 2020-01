Mil maravillas en 13 refugios de montaña de El Bolsón

“En muchos lugares hay refugios, pero la particularidad es que aquí están conectados, lo que permite estar varios días en la montaña recorriendo”, dice Sofía Seroff, directora de Turismo y antigua refugiera de El Bolsón y abre la puerta a un recorrido sin igual.

En esa localidad se encuentra la red de refugios de montaña interconectados entre sí más grande de Sudamérica. Son 13 refugios que se encuentran dentro del Área Natural Protegida Río Azul, Lago Escondido en los que hay ríos, bosques, establecimientos rurales y hasta un glaciar.

El hermoso Cajón del Azul

De los refugios, el más conocido tiene fama mundial y es El Cajón del Azul. La gente llega en busca de ese refugio, y una vez en el lugar se entera que hay otros y no puede parar de caminar, subir, bajar y asombrarse.

“El Cajón tiene antigüedad y por años tuvo de refugiero a Atilio, un francés que cuando llegabas te contaba su historias y hacía un recibimiento, pero lo más importante es que tiene el encajonamiento del río azul, un paredón natural de más de 60 metros de altura y se ve desde arriba de un puente”, cuenta Sofía y todos recuerdan esa imagen tantas veces vista en fotos.

Una de las maravillas que ofrece la Comarca Andina

Otro muy visitado, y querido, es Hielo Azul. “Una vez que se llega se coordina con los refugieros de ahí, porque depende mucho del clima, pero pasás la noche y, al otro día, desde temprano podés hacer una de las excursiones inolvidables, de una hora, a un glaciar con cuevas. Es más difícil de llegar, pero no deberías perdértelo”, dice la funcionaria de turismo.

Sabe de lo que habla, antes de estar en la dirección de Turismo, Sofía fue refugiera en La Playita y cuenta que en el año viven muy tranquilos, siguen las pautas que la naturaleza propone, con lluvias en otoño, turismo en verano y recolección de hongos en primavera. No hay comodidades básicas como electricidad, hay que mantener el fuego para todo, la cocina, el termo son a leña.

El famoso refugio del Cajón del Azul

“El turista cuando llega, es como que vuelve al inicio de la civilización. Se vuelve loco, pregunta como vive todo el año, como bajan a buscar los alimentos. Y después vuelven al otro año”, dice.

Hoy en día, el turismo por los refugios es más masivo e invasivo. Son muchos los que recorren los caminos. Muchos refugieros no están acostumbrados. Es gente nativa del lugar que hace un esfuerzo por mantener la paz e incluso eso le pasa al habitante de El Bolsón.

“Hoy estamos con una ocupación plena de casi el 90%. Además cada vez hay más alojamientos y alquileres. Es un dinamizador de la economía, y es bueno por eso, así que intentamos ser los mejores anfitriones”, dijo Seroff.

El río Azul

Pasar la noche en los refugios cuesta entre 500 y 800 pesos en modalidad hostel. Se comparte la habitación, te dan colchón y bolsa de dormir. Hay que averiguar las recomendaciones antes de salir ya que a algunos hay que llevar la ropa de cama. Se puede usar la cocina, los espacios comunes y la ducha de agua caliente está incluida.

“Parece una tontería pero arriba de la montaña cotiza, porque no hay luz, los calefones son a leña y lleva un tiempo calentar. Después de tanta caminata darse un baño, es un regalo”, confiesa Sofía.

Hay un menú fijo con plato fuerte y también pizzas, pan casero. Suelen ser con velas, porque si bien algunos tienen grupo electrógeno, se intenta no alterar el ritmo de la naturaleza. Se come en mesas largas, que se comparten y se genera un momento de conexión. Muchas veces ahí nacen amistades o parejas.

Después tienen la zona de acampe. Hasta hace unos años era con fogones individuales, hoy se preserva más el bosque y se intenta que sean fogones comunitarios. Pero si se elige pasar la noche en este lugar, los costos bajan a 150, 200 pesos.

Accesos más usados y refugios

Acceso por Doña Rosa

Está a 8 km al oeste de El Bolsón. Al hacer 12 km se llega el Refugio Hielo Azul. ( 5 y 7 horas y dificultad media baja). De ahí, el glaciar Hielo Azul está a 1:30 hs. Dificultad alta .

-Luego está el Refugio Natación (1 hora más de caminata en subida). También se accede a la cumbre del cerro Hielo Azul , a Wharton (5 horas) o al Refugio Cajón del Azul (4 horas).

Acceso Polaco- Chacra Wharton

Está 16 km de El Bolsón. Se llega al refugio La Playita después de atravesar 8 km en 2 horas. A 5 minutos se puede acceder a un pozón de aguas azules.

- Refugio La Tronconada a 30 minutos, después de cruzar el río Azul por un puente colgante de madera.

- Refugio del Cajón del Azul, 20 minutos más. Está rodeado de grandes bosques y a apenas 10 minutos de su atractivo principal: el encajonamiento del río.

-A corta distancia se erige el Refugio El Conde.

- Refugio El Retamal a una hora del Refugio del Cajón del Azul.

- Refugio de Dedo Gordo (6 horas) o continuar el recorrido hasta el Refugio La Horqueta.

-Refugio Los Laguitos a 6 horas de caminata y pegado al Lago Lahuan.

-Desde el parador Wharton también se accede al Refugio Dedo Gordo luego de pasar por la población Oyarzo y en ascenso durante 4 horas, por un paso de dificultad media-alta y se puede conectar con el refugio El Retamal.

Entrada Familia Tillería

- Hacia el Refugio Encanto Blanco; la entrada, denominada “Familia Tillería” se encuentra a 3 km al norte de Wharton y a 19 km de El Bolsón .

Encanto Blanco conecta con el refugio Los Laguitos (4 a 5 horas de caminata). Por último, a 3 km al sureste de El Bolsón sobre la ruta 40 está la denominada “subida cerro Piltriquitrón” que accede al Refugio Piltriquitrón. En este caso se puede llegar con vehículo hasta la plataforma.

Recomendaciones

- Registrarse e informarse antes del ascenso en la oficina ubicada en Av. San Martín y Guasco.

- Dar aviso a familiares y amigos antes de ascender, ya que en la zona no hay señal telefónica.️

- Respetar los horarios de ingreso al Área Natural Protegida.

- Todos los senderos están señalizados, no desviarse.️

- Respetar el área de acampe.

- Regresar con los residuos. No extraer recursos del bosque.

- No ingresar con mascotas ni generar ruidos molestos.