Ministro Trotta, tiene usted un 1

Es lamentable lo que pasó este año con la educación en Argentina, solamente una semana de clase presencial, único país en el mundo. ¿Será que el Gobierno quiere un pueblo ignorante para seguir ganando elecciones? Los chicos estuvieron un año sin relacionarse con sus pares, eso no es humano. No se escuchó a las señoras Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto o al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel hablar de educación y del desastre emocional que significa para un chico no poder relacionarse con otros.

Sobre todo en los inicios de la primera etapa, edad donde uno sale a la vida. Se olvidan de que todos los seres humanos son seres sociables. Usted, ministro, no estuvo a la altura y fue gravísimo el daño hacia muchos educandos que no tuvieron ni tienen acceso a una computadora, que se quedaron fuera del sistema educativo.

¿Dónde están los gremialistas como el señor Baradel que durante el gobierno del presidente Macri lo único que le importaba era pelear por los salarios y tenía de rehenes a los alumnos en una lucha infinita con la gobernadora María Eugenia Vidal?

Hoy todo cambió. No hay más desencuentros con el gobierno de turno. ¿Será que la señora de Baradel está cobrando 100.000 pesos mensuales como funcionaria en el gobierno de Axel Kicillof? ¿Qué pasará en el 2021 con la educación? Tal vez estará más vigente que nunca el tango “Cambalache”, “(…) lo mismo un burro que un gran profesor …”.

Federico Montes de Oca

DNI 30.258.583



Roca