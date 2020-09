Miras Trabalón le pidió a Massa que demore el juramento por la banca de Martínez

La delegada de Nación en Neuquén por el ministerio de Trabajo, Asunción Miras Trabalón, le solicitó hoy al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, que mientras la Cámara Nacional Electoral define su apelación, se abstenga de tomar juramento hoy en reemplazo al diputado renunciante Darío Martínez.

La sesión de la cámara de Diputados de la Nación será hoy a las 13.

Junto con la presentación de Miras Trabalón, que fue la segunda candidata titular de la lista de diputados nacionales por el FdT y exige que se cumpla la paridad de género para ingresar como legisladora al recinto, Massa recibió notas de senadoras y diputadas del Frente de Todos que respaldaron su posición.

La petición de Miras Trabalón busca evitar la jura del suplente de Darío Martínez en la misma lista, Guillermo Carnaghi, luego de que la jueza María Romilda Servini de Cubría, fallara en contra del amparo en el que reclamó el lugar en reemplazo del flamante secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

Miras Trabalón apeló ante la Cámara Electoral la decisión de la jueza Servini, por considerar que “no le dio traslado a la cámara de diputados ni pidió informes como exige la ley; es una aplicación literal del reemplazo por género y no se expidió sobre los derechos constitucionales que se ponen en juego, el fallo es irrazonable”, dijo.

Luego, ante expresiones públicas de Carnaghi que habría aconsejado no apelar el fallo de Servini y bajar el tono de la polémica, Miras Trabalón aseguró que “si fuéramos sumisas e hiciéramos silencio cuando nos hacen callar, no hubiéramos salido de la caverna. Nos mandan a hacer silencio y atenernos a la literalidad de las leyes porque es una herramienta del patriarcado ordenar que no cuestionamos, que no hablemos y nos atengamos a lo escrito”, finalizó.

En Neuquén, el sector que lidera Darío Martínez en el peronismo festejaba por las redes sociales el fallo de Servini de Cubría en contra de Miras Trabalón; aunque rápidamente se dio a conocer que la abogada (a su vez presidente del partido Nuevo Encuentro) había presentado una apelacíón ante la Cámara Nacional Electoral.