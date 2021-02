Misterioso comportamiento del virus en las zonas turísticas

Basados en las cifras oficiales, vemos que el virus circula en la cordillera: Bariloche y El Bolsón, con guarismos muy superiores a Roca, Cipolletti, Allen, Río Colorado. Esto, a no dudarlo, tiene que ver con el turismo.

Pero cuando vemos a Viedma y San Antonio con altos índices de contagios y Las Grutas o Sierra Grande con muy pocos o 0 vemos un fenómeno diferente, máxime si los diarios digitales festejaron la llegada de cientos de miles de turistas y publicaron también los dichos de la directora del hospital de San Antonio que advertía por el relativo uso del barbijo. Tal vez el uso del barbijo en esta zona sea contraproducente, o abrir al turismo extendiendo las horas nocturnas dos horas más que en otros lugares sea la forma de bajar los contagios.

Si hay alguien que quiere que esos números estén de acuerdo con la realidad soy yo, que tengo 74 años y me he tenido que esconder porque si me contagio posiblemente muera. Me haría feliz que alguien me explicara por qué en nuestra zona el turismo baja la circulación del virus, por debajo de ciudades sin turismo. Soy profesional de la salud y desde que apareció la pandemia he estudiado e investigado mucho el tema. Por eso, por favor, que alguien me explique este misterioso comportamiento del virus, muy diferente a otras zonas.

Dr. Antonio Tourville

DNI 7.817.849