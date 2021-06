Mitos y verdades sobre las dietas para perros y gatos

Para la médica veterinaria allense María de los Ángeles Pirola es necesario formular una dieta para perros y gatos adecuada y evitar problemas o desbalances y sea equilibrado considerar tipos de carnes, vísceras, suplementos naturales, complementos. Esto no significa darles solo carne picada o pechuga de pollo a nuestros perros y tampoco solo hígado o atún a nuestros gatos. Las dietas BARF (Biologically Appropriate Raw Food ) o ACBA (Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados) son las aconsejables. Pero, ¿los perros y gatos qué son a la hora de comer?



Básicamente los perros son cazadores y carroñeros y eso los define como carnívoros facultativos, mientras que los gatos son cazadores de pequeñas presas y son carnívoros estrictos. Tanto los perros y gatos son carnívoros por naturaleza, todo su sistema digestivo está adaptado y preparado para comer otros animales (carne, vísceras y huesos) y apenas un pequeño porcentaje de vegetales.

Según la profesional, no pueden ni debe comer dietas vegetarianas o veganas y no respetar la naturaleza de una especie domesticada. “Es el peor maltrato que podemos hacer. A nadie se le ocurriría alimentar un caballo o una vaca con carne, entonces por qué se quiere alimentar a perros y gatos con dietas que no son apropiadas para ellos”, señaló, contundente.

María de los Ángeles Pirola, médica veterinaria MPRN 448.



“Alimentar perros y gatos con ingredientes de excelente calidad y apropiados para cubrir sus necesidades específicas predispone a un estado de salud y bienestar inigualable”, indicó Pirola. Por nombrar algunos beneficios: salud bucal, dientes sanos y fuertes, piel y pelaje brilloso y sedoso, sistema nervioso estimulado y con menor riesgo de padecer déficit cognitivo o deterioro por envejecimiento, sistema cardiovascular, digestivo, respiratorio, hormonal e inmunológico en equilibrio y salud.

Según la profesional, los beneficios en cachorros fortalecen su crecimiento, huesos y articulaciones fuertes, la salud general y las funciones cognitivas apropiadas para permitir un óptimo aprendizaje y adaptación.

“Así como perros y gatos que padecen enfermedades crónicas o degenerativas, como artrosis o cáncer, también se benefician de recibir alimentación natural y muchas veces logran estados de curación o equilibrio que de otra manera no lograrían, en el caso de pacientes muy viejitos o desequilibrados, por medio de la alimentación logramos que, en sus momentos de mayor debilidad, puedan reconectarse con su instinto de supervivencia, con su ‘animalidad’ y podemos verlos disfrutar de su comida como nunca”, concluyó.

Mitos sobre la alimentación

* Los perros y gatos deben comer toda su vida alimento comercial deshidratado, “balanceado”, “croquetas”, etc. FALSO

* Lleva mucho tiempo preparar una dieta equilibrada y completa. FALSO

* Los perros se vuelven agresivos luego de comer carne cruda. FALSO