Alerta Naranja

Hay colores que anuncian que la temporada cálida ya está acá. Tanto las pasarelas internacionales como las vidrieras locales anticipan que uno de los grandes elegidos es un tono energético, luminoso y con mucha personalidad, que aparece en prendas, accesorios y total looks. Y, gracias a su variedad de matices, resulta mucho más versátil de lo que parece.

La clave está en elegir la intensidad adecuada. Las versiones más eléctricas tienen una presencia contundente y funcionan especialmente bien en vestidos, faldas o pantalones que se convierten en protagonistas del look. En cambio, los tonos más suaves son fáciles de incorporar y encuentran un buen equilibrio cuando se combinan con prendas neutras.

Dolce&Gabbana también apostó por este color en su colección, a través de una tonalidad vibrante inspirada en el paisaje mediterráneo y en la tradición de la mayólica italiana, reinterpretada desde una mirada contemporánea. El resultado conserva el espíritu solar y exuberante que caracteriza a la firma.

La tendencia también puede descubrirse en la propuesta de la marca en Patio Bullrich, donde conviven las colecciones de prêt-à-porter femenino y masculino con accesorios, zapatos, zapatillas, gafas de sol, joyería fina y productos de belleza.

A la hora de llevarlo esta temporada, no existe una única fórmula. Puede convertirse en el protagonista absoluto de un conjunto monocromático o aparecer apenas como un detalle en una cartera, zapatos o accesorios. La clave está en animarse al color y encontrar la intensidad que mejor acompañe el estilo personal.