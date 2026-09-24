Certificados médicos falsos en Río Negro: las defensas insisten con el cambio de jurisdicción

El defensor Santiago Silva fue uno de los participantes en la audiencia. Foto: captura de pantalla.

El juez de Garantías, Adrián Dvorzak, encabezó este jueves una nueva audiencia en el marco de la causa por la presentación de certificados médicos presuntamente falsos por parte de más de un centenar de empleados públicos de Río Negro.

La acusación está a cargo del fiscal Juan Peralta y el adjunto Francisco Marano, en tanto que Federico Rosbaco actúa como querellante por la Fiscalía de Estado de la provincia.

En esta oportunidad estuvieron como imputados Claudia Elisandro y Aldo Paez, defendidos por Diego Broggini; y Viviana Solís, Cristina Sueldo, Emanuel Valeria e Isaías Escobar, defendidos por Silvio Garrido y Santiago Silva.

La audiencia se habilitó para la presentación de planteos de excepciones procesales y, como ocurrió el miércoles, las defensas insistieron con la incompetencia de llevar adelante la causa en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma porque deben ser juzgados en Roca y Cipolletti «lugar donde se cometieron los supuestos hechos» dijo Silva sobre sus defendidos.

Garrido adhirió en términos similares, mientras que Broggini dijo que «el principal argumento pasa por la necesidad de asegurar -con intensidad y eficacia- el ejercicio del derecho de defensa» y habló que con esta causa se busca «un impacto mediático, más que la búsqueda de justicia».

A su turno el fiscal pidió el rechazo «a la cuestión planteada», citó antecedentes del Tribunal de Impugnación de la provincia y marcó que «los efectos no se dieran en los lugares donde se presentó cada certificado» sino que fue sobre «las arcas» provinciales.

Peralta recordó que la investigación se inició en 2024, se llevaron adelante varias audiencias, una «numerosa colección de información» y dijo que «reenviar la investigación en el estado en la que está a las otras circunscripciones causaría un retardo patente», mientras que Rosbaco agregó que «la virtualidad no es un estorbo en este expediente», aclaró que la causa «no tiene un afán mediático sino el resguardo de los fondos públicos» y dijo que los imputados no solo defraudaron con dinero sino también «en la prestación del servicio público».

Cumplidos los planteos el juez Dvorzak recordó que quedan otras siete audiencias por delante, con diferentes imputados, que finalizarán el 9 de octubre, y fijó para el 13 de octubre la definición sobre todos los planteos presentados por las partes y -si corresponde- dar paso a la formulación de cargos.