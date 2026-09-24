Feriados octubre 2026: cuándo será el próximo fin de semana largo y qué pasará en noviembre

La cuenta regresiva para cortar la rutina laboral vuelve a acelerarse en todo el país. Tras un septiembre caracterizado por la actividad plena y sin pausas nacionales, el calendario oficial de feriados de octubre 2026 abre la puerta al primer descanso extendido de la primavera.

Con el lunes 12 de octubre 2026 ya ratificado como feriado nacional inamovible en su posición de inicio de semana, se consolida de forma automática un fin de semana largo de tres días (sábado 10, domingo 11 y lunes 12).

Sin embargo, el verdadero giro para la planificación del último tramo del año radica en la confirmación de una fecha inédita que modificará la agenda de noviembre 2026.

En un vistazo: lo que tenés que saber

Próximo descanso : del sábado 10 al lunes 12 de octubre 2026 (3 días corridos).

: del sábado 10 al lunes 12 de octubre 2026 (3 días corridos). Estatus legal del 12 de octubre : feriado nacional (rige descanso dominical; si se trabaja, se liquida al 100% de recargo según la LCT).

: feriado nacional (rige descanso dominical; si se trabaja, se liquida al 100% de recargo según la LCT). Novedad : el Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre 2026 será feriado nacional por la visita oficial del papa León XIV .

: el Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre 2026 será feriado nacional por la visita oficial del . Noviembre récord: tendrá dos fines de semana largos consecutivos (del 7 al 9 de noviembre 2026 y del 21 al 23 de noviembre 2026).

Feriados octubre 2026: el descanso del lunes 12 y el marco legal

El décimo mes del año concentra su actividad festiva en una única jornada federal. El lunes 12 de octubre 2026, catalogado oficialmente bajo la denominación histórica de «Día de la Raza» en los registros de gobierno y asociado al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no requerirá traslados:

Aplicación de la Ley 27.399 : al coincidir con el primer día hábil, el artículo 6 de la normativa garantiza el receso continuo sin alterar el esquema escolar ni los diagramas de turnos productivos.

: al coincidir con el primer día hábil, el artículo 6 de la normativa garantiza el receso continuo sin alterar el esquema escolar ni los diagramas de turnos productivos. Liquidación salarial: para el comercio y los servicios del sector privado rigen las pautas del artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). Los dependientes que cumplan funciones percibirán su sueldo regular más un recargo del 100% (pago doble).

La confirmación oficial que sacude noviembre 2026: nuevo feriado nacional por el papa León XIV

La gran sorpresa para la organización logística y turística llega inmediatamente después de octubre, ya que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de su titular Alejandra Monteoliva, confirmó que el lunes 9 de noviembre 2026 será feriado nacional en el marco del arribo del papa León XIV al país.

Esta decisión de Estado, articulada junto a comités eclesiásticos y autoridades provinciales para coordinar la primera visita papal a suelo argentino en casi cuatro décadas, crea un fin de semana largo extraordinario entre el sábado 7 y el lunes 9 de noviembre 2026.

La medida duplicará los descansos del penúltimo mes del año, ya que se acoplará al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, fijado de forma trasladable para el lunes 23 de noviembre 2026.