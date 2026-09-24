Los Menucos: Río Negro presentó el programa para llevar energía renovable a las zonas rurales de la provincia

El relevamiento preliminar identificó más de 500 posibles instalaciones en 16 localidades y parajes. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro presentó en Los Menucos el Programa de Acceso a la Energía Renovable (AER), una política provincial permanente destinada a llevar electricidad familias rurales y poblaciones dispersas que, por sus distancias y características, no pueden acceder a la red convencional.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Energía y Ambiente, tendrá alcance en toda la provincia y ya comenzó con sus primeras intervenciones mediante relevamientos realizados en distintas localidades y parajes.

El relevamiento preliminar identificó más de 500 posibles instalaciones en 16 localidades y parajes. La cifra continuará actualizándose a medida que avance el trabajo territorial. Entre las próximas etapas previstas aparecen Ñorquinco, Pilcaniyeu, Clemente Onelli y Villa Llanquín, mientras continúan los relevamientos en la Región Sur.

El lanzamiento estuvo encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, y la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.

Durante la presentación, Weretilneck destacó que el programa prioriza que la distancia respecto de los centros urbanos no se traduzca en menores oportunidades para quienes viven y producen en las zonas rurales.

«Esto significa electricidad e internet para nuestras familias rurales. No hay ciudadanos de primera ni de segunda en nuestra provincia. Todos tenemos las mismas condiciones para vivir mejor», afirmó el gobernador.

En ese sentido, agregó: «Mientras haya alguna familia a la que le esté faltando algo, hay una tarea por hacer. Este programa es un testimonio más de lo que queremos para nuestra Provincia y de todo lo que tenemos por delante«.

En su discurso, Confini destacó la posibilidad de retomar una política «largamente esperada por las familias rurales» y poner nuevamente la energía en el centro de esas demandas. «Todos tenemos que tener igualdad de oportunidades en esta vida y todos merecemos tener una casa iluminada«, sostuvo.

En la misma línea, Yahuar resaltó el impacto concreto en las comunidades rurales: «Los servicios mejoran la calidad de vida, y esto es un servicio muy importante. Para nuestros productores, poder tener energía y comunicación en sus campos significa mejorar realmente sus condiciones de vida».

AER busca darle continuidad a esa experiencia al anterior proyecto PERMER. Foto: Gobierno de Río Negro.

Cómo funciona el programa AER

Según se informó desde la Provincia, el AER está destinado a viviendas rurales y semirrurales donde, por la distancia, la dispersión geográfica y la baja densidad poblacional, no resulta técnica ni económicamente razonable extender las redes eléctricas convencionales.

La solución principal serán sistemas fotovoltaicos autónomos domiciliarios, que permiten abastecer una vivienda sin depender de una red externa. En los casos donde resulte conveniente, también podrán instalarse sistemas colectivos de generación aislada para abastecer a varias familias. Cada instalación se definirá de acuerdo con las necesidades relevadas en el territorio.

El acceso a la energía permitirá mejorar la iluminación, cargar teléfonos y utilizar equipamiento básico, además de generar mejores condiciones para estudiar y facilitar la conservación de alimentos o medicamentos, según las características de cada sistema. La política también apunta a acompañar el arraigo de las familias que viven y trabajan en zonas rurales.

Continuidad y planificación provincial

El AER recoge la experiencia de Río Negro en electrificación rural. A través del anterior proyecto PERMER, financiado por el Banco Mundial y ejecutado por el Gobierno Nacional, se habían planificado 1.769 sistemas fotovoltaicos residenciales, de los cuales 473 fueron instalados y puestos en servicio.

Tras la interrupción del proyecto por inconvenientes legales y contractuales entre la empresa adjudicataria y el Estado Nacional, desde 2018 la Provincia sostuvo con recursos propios la operación y mantenimiento de los equipos instalados e incorporó aproximadamente otras 40 instalaciones.

Actualmente, el AER busca darle continuidad a esa experiencia mediante una política provincial permanente y un registro único, actualizado y georreferenciado de beneficiarios, instalaciones y equipamiento.