Condenaron a un conductor por la muerte de una ciclista en Centenario y quedó inhabilitado para manejar

Un hombre fue condenado por la muerte de una ciclista en Centenario luego de reconocer su responsabilidad en un procedimiento abreviado realizado en la Ciudad Judicial de Neuquén. César Alberto Chocobar recibió dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación para conducir durante el mismo período.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2024, cuando Micaela Lorena Blanco circulaba en una bicicleta blanca por calle Jaime de Nevares y fue embestida desde atrás por una Volkswagen Saveiro que avanzaba en la misma dirección.

El impacto y la muerte de la ciclista

Según explicó la Fiscalía, el choque se produjo cerca de las 6:40, a la altura de la empresa Dos Aguas. Por la violencia del impacto, la joven salió despedida hacia la banquina sur y su bicicleta quedó a 28 metros del lugar de la colisión. Chocobar continuó su marcha.

Blanco sufrió un traumatismo encéfalocraneano grave y fue trasladada en Código Rojo. Durante el traslado, la ambulancia protagonizó un vuelco, pero los informes médico-legales determinaron que la lesión que provocó la muerte se originó exclusivamente en el primer impacto.

La joven falleció a las 20:15 de ese mismo día en el Hospital Castro Rendón de Neuquén.

La acusación y el acuerdo

La fiscal del caso, Lorena Juárez, y la funcionaria Cynthia Tobares solicitaron que Chocobar fuera declarado autor penalmente responsable de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor”.

Para establecer la pena, la Fiscalía valoró que el acusado no tenía antecedentes penales y consideró como atenuante su arrepentimiento. La propuesta incluyó dos años de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación para conducir.

La querella expresó la conformidad de la familia de la víctima y Chocobar asumió su responsabilidad por el hecho.

Las reglas de conducta

El juez de garantías Luciano Hermosilla homologó el acuerdo, declaró penalmente responsable al acusado y fijó la pena de dos años de prisión en suspenso.

Durante ese período deberá fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, abstenerse de cometer nuevos delitos y someterse al control de la Dirección de Población Judicializada. También deberá evitar el abuso de bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes.

Además, quedó inhabilitado para conducir todo tipo de vehículo automotor y deberá realizar un curso de Estrellas Amarillas sobre concientización vial.

Como las partes renunciaron expresamente a los plazos de impugnación, la sentencia quedó firme.