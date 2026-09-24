Abel Pintos podría cantar frente al papa León XIV en Argentina: qué se sabe

El cantante habría sido convocado para participar de una de las actividades previstas durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Mientras continúa como jurado de Es mi sueño, crece la expectativa por conocer en qué ceremonia podría presentarse.

Abel Pintos podría sumar un momento difícil de olvidar a su extensa carrera musical. El artista argentino estaría entre los nombres elegidos para cantar frente al papa León XIV durante la visita que el pontífice realizará al país en noviembre.

La posibilidad aparece en un año especialmente activo para el músico, que además de continuar con sus proyectos artísticos forma parte del jurado de Es mi sueño, el programa conducido por Guido Kaczka en El Trece.

Según informó El Litoral, Pintos ya habría recibido la noticia y compartió su entusiasmo con sus compañeros del ciclo televisivo. Para el cantante, la posibilidad de presentarse ante el Papa representaría un verdadero sueño y un reconocimiento que trasciende lo estrictamente musical.

Abel Pintos podría cantar frente al papa León XIV

Por el momento, la participación del artista no figura en el cronograma oficial difundido para el viaje apostólico, por lo que todavía resta conocer si finalmente será incorporado a alguna de las ceremonias y cuál será el escenario elegido.

La expectativa se concentra especialmente en las celebraciones multitudinarias previstas durante los cuatro días que León XIV permanecerá en territorio argentino.

Entre ellas aparece la misa que el pontífice encabezará el miércoles 11 de noviembre a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una de las últimas actividades de su paso por el país.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

La visita comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay. Su agenda incluirá encuentros institucionales y religiosos, además de actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El lunes 9 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, mientras que el martes 10 viajará a Córdoba y, por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes nuevamente en Buenos Aires.

El miércoles 11 será su última jornada en el país. Luego de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica. Por la tarde partirá desde Ezeiza rumbo a Lima para continuar su gira por Perú.

Un año especial para Abel Pintos

La posible convocatoria encuentra a Pintos atravesando una etapa diferente de su carrera, en la que combina la música con una presencia importante en televisión.

En Es mi sueño, el cantante ocupa uno de los lugares del jurado del reality de talentos de Guido Kaczka, un rol que le permite acompañar y evaluar a nuevos artistas.

Ahora, todas las miradas están puestas en noviembre. Si su participación termina de confirmarse oficialmente, Abel Pintos podría protagonizar uno de los encuentros más singulares de su trayectoria: cantar ante León XIV durante la primera visita del pontífice a la Argentina.